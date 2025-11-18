Burkina-Ouverture-Travaux-Semaine-Numérique

Burkina/Services numériques : Le gouvernement veut construire des « maisons de citoyens » dans les provinces et départements

Ouagadougou, 18 nov. 2025 (AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé mardi, lors de l’ouverture des travaux de la 20e édition de la Semaine du numérique (SN), que le gouvernement va construire des maisons de citoyens dans les provinces et les départements afin de permettre à la population de bénéficier des services numériques.

« Nous allons construire dans les provinces et les départements, des « maisons de citoyens » pour permettre aux citoyens lambda de bénéficier des services numériques », a déclaré le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le Président du Faso s’exprimait à Ouagadougou à l’occasion de l’ouverture de la 20e édition de la Semaine du numérique, placée sous le thème : « L’intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale ».

Selon lui, les « maisons de citoyens » seront des espaces où les jeunes seront accompagnés par l’État, avec les outils nécessaires, afin d’offrir des services numériques à la population. Il a précisé que le ministère en charge de la Transition digitale réfléchit déjà à ce projet, sur ses instructions.

« Lorsqu’un citoyen en aura besoin, il pourra se rendre dans ces maisons pour accéder à ces services », a ajouté le capitaine Traoré.

A l’écouter, le Burkina Faso a besoin de cette révolution numérique pour se repositionner à un meilleur niveau de développement sur la scène internationale. Le chef de l’État a souligné qu’aucun secteur ne peut prospérer sans le numérique, en évoquant notamment la santé, l’éducation, la sécurité et la défense.

« Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans la digitalisation des différents secteurs d’activités », a-t-il affirmé, tout en assurant que le pays est déjà engagé dans cette dynamique avec l’installation de data centers et la mise en place d’applications numériques.

Le capitaine Ibrahim Traoré a également déploré l’hébergement des données du Burkina Faso à l’étranger, affirmant que le pays travaille actuellement à assurer sa souveraineté numérique.

Pour sa part, la ministre en charge de la Transition digitale, Dr Aminata Zerbo/Sabané, a indiqué que l’intelligence artificielle (IA) n’est pas une technologie lointaine, mais une arme puissante au cœur de la quatrième révolution industrielle, qui évolue à grande vitesse.

« L’IA offre d’immenses opportunités pour une administration plus efficiente et transparente, pour lutter efficacement contre la désinformation, pour une gestion optimale de nos ressources, pour une agriculture plus résiliente et productive, une santé plus accessible et efficace, une éducation plus audacieuse, une finance plus inclusive et une sécurité renforcée », a-t-elle déclaré.

Mme Zerbo a rappelé qu’à travers la mise en œuvre des douze chantiers de la transformation digitale du Burkina Faso à l’horizon 2030, le pays compte étendre ses infrastructures de connectivité et d’hébergement et renforcer son cadre juridique.

Il convient de noter que la SN se tient du mardi 18 au vendredi 21 novembre 2025 sur le site du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), avec le Ghana comme pays invité d’honneur, et le Mali et le Niger comme pays invités spéciaux.

Agence d’information du Burkina

NO/YOS