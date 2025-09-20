BURKINA-CULTURE-COHESION-SOCIALE-PAIX-PANEL

Burkina/Cohésion sociale : Une conférence pour promouvoir la paix et le vivre-ensemble

Ouagadougou, 20 sept. 2025 (AIB)-L’Association les « Jeunes faiseurs de Paix », en collaboration avec l’association Initiative Tin Laa, a lancé samedi à Ouagadougou, la 2e édition de sa conférence publique sous le thème : « Vivre-ensemble et cohésion sociale : Des clés pour une paix durable au Burkina Faso », en prélude à la Journée internationale de la Paix (JIP), célébrée chaque année en septembre.

« Une conférence est un espace de dialogue ouvert où les voix de chacun peuvent être entendues », a indiqué le président de l’association « Jeunes faiseurs de Paix », Hermann Guingané.

Il a précisé que c’est dans les échanges qu’on déconstruit les préjugés en écoutant les souffrances et reconnaître les aspirations de l’autre.

M. Guingané qui s’exprimait samedi à Ouagadougou, lors de la 2e édition de la conférence publique de l’association « Jeunes faiseurs de Pais », a insisté que l’échange est le premier pas vers la réconciliation « car il nous rappelle que l’humanité de l’autre est plus forte que tout ce qui pourrait nous diviser ».

Le président de l’association a ajouté que la paix n’est pas un concept abstrait mais qu’elle constitue une somme d’actions concrètes.

Le premier sous thème « Religions, traditions et cohésion sociale : quelles synergies pour renforcer le vivre-ensemble ? », est animée par le coordonnateur du Centre culturel islamique du Burkina (CCIB), Imam Alidou Ilboudo

M. Ilboudo a expliqué que la cohésion sociale se bâtit avec tout le monde quelles que soient les différences dans les communautés et il faut tenir compte de tous ces paramètres pour en faire des potentialités.

« Nous sommes dans la recherche de la paix et on devrait pouvoir conjuguer tous nos efforts et rassembler toutes les initiatives et les acteurs pour aller dans ce sens », a-t-il poursuivi.

L’Imam Ilboudo a souligné que la religion, la coutume, les traditions et les différentes acceptions sociales ne devraient pas être des motifs d’opposition mais plutôt des motifs d’enrichissement.

« En parlant de la religion, il faudra que nous puissions comprendre qu’au-delà des dogmes qui pourraient nous différencier, les religions et les traditions véhiculent des valeurs et des vertus aussi bien individuelles que collectives sur lesquelles on devrait pouvoir bâtir quelque chose de solide », a-t-il dit.

Le conseiller en stratégie et communication et l’ex-président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Abdoulazize Bamogo, a développé le rôle des médias et des organisations de la société civile dans la consolidation de la paix au Burkina Faso.

L’ancien patron du CSC a interpelé les concitoyens, à jouer un rôle qui favorise l’action des médias et des Organisations de la société civile (OSC) pour la paix.

« Nous pouvons aider les médias dans leurs activités d’informations, de vérification de l’information, de lutte contre les discours de haine et la désinformation en ligne », a-t-il ajouté.

M. Bamogo, a également mis l’accent particulièrement sur le fait que les médias et les OSC doivent travailler beaucoup pour l’éducation et la socialisation de nos populations.

« Aujourd’hui, il faut qu’il y ait un grand travail qui soit fait pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Parce qu’à travers les réseaux sociaux, chacun de nous peut parler à l’ensemble de la communauté », a fait savoir le communicateur.

A ses dires, les citoyens burkinabè doivent être sensibilisés sur une bonne utilisation des réseaux sociaux.

« Afin que nous les utilisons dans un bon sens, dans un sens constructif qui nous aide donc à renforcer la cohésion sociale, à lutter contre les discours de haine, à lutter contre la désinformation », a-t-il conclu.

Selon le parrain, El Hadj Sayouba Traoré, a appelé la jeunesse à s’unir et à travailler ensemble pour le développement du pays.

« Si le pays est en paix, on peut tout faire et nous allons vaincre le terrorisme. Que chacun donne du sien pour bâtir le Burkina Faso », a-t-il soutenu.

Agence d’information du Burkina

