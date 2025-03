Burkina-Nahouri-Sport-Cross

Nahouri/Rentrée sportive 2024-2025 : Un cross populaire pour donner le top de départ des activités

Pô, 17 mars 2025 (AIB)-La direction provinciale des Sports et des Loisirs du Nahouri, a officiellement lancé, le samedi 15 mars 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la rentrée sportive 2024-2025. C’est par un cross populaire que le top de départ a été donné.

Les activités de la rentrée sportive 2024-2025, ont été lancées, le samedi 15 mars 2025 à Pô, sous le thème : «Renforcement des liens sociaux entre les fils et filles de la province du Nahouri et les acquis du coach Mouriho».

Selon le directeur provincial en charge du Sport du Nahouri, Urbain Bamogo, ces journées provinciales du sport visent à sensibiliser les populations sur la pratique du sport pour tous et à rendre hommage à un acteur clé du football de la province décédé en 2022.

Ces journées ont débuté par des jeux de loisirs et un cross populaire où autorités provinciales, populations et forces de défense et de sécurité de Pô, ont parcouru les artères de la ville et se sont retrouvées à la place Némaro pour une séance d’aérobic.

L’activité principale a été la finale de la première édition de la coupe de Bilgo Baparita dit José Mourinho, un acteur de football décédé accidentellement en 2022.

La finale a été remportée par l’équipe communale de Tîébélé sur celle de Pô par le score de 2 à 0.

Tîébélé empoche la somme de 75 000 F CFA, un trophée, un jeu de maillot et un ballon.

L’équipe communale de Pô se console avec 50 000 F CFA, un jeu de maillot et un ballon.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a salué la forte mobilisation des populations autour des activités.

Pour lui, le sport transcende les différences, forge les caractères et enseigne les valeurs essentielles de discipline, de respect et de persévérance.

C’est pourquoi, il a invité les populations à utiliser le sport pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble.

M. Kam a indiqué que ces valeurs permettront au Burkina de retrouver sa paix d’antan.

Ces journées ont été parrainées par le PDG de la société des Transits du Burkina, Bouba Lingani.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz