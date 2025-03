BURKINA-NAHOURI-AGRICULTURE-CACAO-CHAMP-ECOLE-LANCEMENT

Nahouri/Offensive agro-pastorale et halieutique : Bientôt un champ école de Cacao dans le Nahouri

Pô, 14 mars 2025 (AIB)-Le deuxième vice-président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Luc Pétrabou, a officiellement lancé, ce jeudi 13 mars 2025 dans le village de Kampala, située à une vingtaine de km à l’Est de Pô, un projet champ école pour la production du cacao. L’initiative est portée par la coopérative Burkina-Cacao au profit des jeunes et femmes de la province du Nahouri.

Le lancement officiel du projet champ école pour la production du cacao, a eu lieu, le jeudi 13 mars 2025 dans le village de Kampala, située à une vingtaine de km à l’Est de Pô, par le deuxième vice-président de la délégation spéciale de la commune de Pô, Luc Pétrabou.

Pour le promoteur, André Bayala, artisan chocolatier, ce projet initié par la coopérative Burkina-Cacao au profit des jeunes et femmes de la province du Nahouri, est un outil de vulgarisation pour promouvoir la production du cacao et booster toute la chaîne de valeur cacao.

« Nous devrions développer des initiatives locales pour accompagner la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités de notre pays afin de prouver aux yeux du monde que la culture du Cacao est possible au Burkina Faso », a indiqué le promoteur.

Le deuxième vice-président de la délégation spéciale et la directrice en charge de l’agriculture du Nahouri, Sanou/Zidwemba Aïcha, ont salué les initiateurs du projet et le choix du village de Kampala pour sa mise en œuvre.

Pour eux, cette culture émergente conduira vers une auto-suffisance et la souveraineté alimentaire.

Selon toujours les initiateurs, dans quatre mois, les premiers plans pousseront du sol.

Avant le début de la cérémonie, les autorités coutumières et les propriétaires terriens ont béni la zone.

Il faut noter que pour cette première expérience, une superficie de 2 hectares a été cédée par les propriétaires terriens.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz