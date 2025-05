BURKINA-NAHOURI-TOURISME-VISITE-RANCH

Nahouri/Mois du patrimoine : La délégation spéciale et le personnel visitent le ranch de gibiers de Nazinga

Pô, 28 avril 2025 (AIB)- Les membres de la délégation spéciale de la commune de Pô et le personnel, ont effectué, ce samedi 26 avril 2025, une sortie détente dans le ranch de gibiers de Nazinga, dans le cadre du mois du patrimoine Burkinabè.

Après avoir participé au lancement officiel des activités du mois du patrimoine Burkinabè, le vendredi 18 avril 2025 à Bobo-Dioulasso, les membres de la délégation spéciale de la commune de Pô et le personnel, se sont rendus ce samedi 26 avril 2025, au ranch de gibiers de Nazinga pour une journée de détente.

Accueillie par une équipe de l’unité de gestion de Nazinga, la délégation de la commune a pu visiter les infrastructures ainsi que les installations.

La délégation et l’équipe de l’unité de gestion s’est ensuite retrouvée pour des échanges et des jeux de société et de dégustation.

Les responsables de l’unité ont salué le choix porté sur Nazinga pour cette visite touristique.

« Nous sommes heureux de vous recevoir ici, c’est votre potentialité. Nous devrons la valoriser afin de montrer au monde entier que le Burkina vit, Nazinga vit malgré tout », a indiqué un membre de l’unité de gestion.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, qui a conduit la mission, s’est réjoui de l’accueil qui a été réservé à son équipe et l’ambiance qui a prévalu tout au long du séjour.

«Cette sortie à Nazinga nous a permis de découvrir les potentialités que regorgent cette aire protégée », a-t-il indiqué.

Le PDS a invité les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur à venir visiter le ranch de gibiers de Nazinga afin de prouver aux yeux du monde que Nazinga, notre patrimoine touristique est fréquentable.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz