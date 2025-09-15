BURKINA-NAHOURI-RETOUR-IMMERGES

Nahouri : Les immergés invités à véhiculer les valeurs apprises au sein de la communauté

Pô, 15 sept. 2025 (AIB)-Les immergés de la province du Nahouri sont arrivés ce mercredi 10 septembre 2025 en fin de matinée à Pô. Chaque immergé a rejoint sa famille. 4 jours après leur arrivée dans leurs familles respectives, des parents et la communauté saluent l’initiative.

Après un mois d’immersion patriotique obligatoire à Manga, chef-lieu de la région du Nazinon, les bacheliers du Nahouri ont regagné leurs familles, ce mercredi 10 septembre 2025.

Leur retour a suscité des réactions positives de la part de leurs parents et de la communauté entière.

La majorité des familles rencontrées ont exprimé de la fierté de voir leurs enfants participer à un programme national structurant. Un programme qui vise à renforcer l’esprit civique, la discipline et l’engagement des jeunes pour la Nation.

« C’est une initiative salutaire qui répond aux aspirations d’une nation qui se veut indépendante, digne honnête et responsable. S’il n’existait pas il fallait la créer. Nous invitons les immergés à faire de la paresse leur grand ennemi », ont indiqué Albert Azora Karfo, de la commune de Zecco et Sia Christophe, commune de Ziou, tous les deux pères d’immergés.

Même satisfaction du côté de Jeanne Naguiabou au secteur 2 de Pô.

« Je m’inquiétais au départ mais depuis qu’elle est de retour j’ai senti un grand changement dans sa façon de faire. A 4 heures du matin elle va faire du sport et revient faire les travaux ménagers. Quand je l’appelle par son nom, elle me répond : Oui chef ».

Mme Naguiabou, salue cette belle vision des plus hautes autorités de notre pays.

Les parents des immergés et de la communauté, ont souhaité avoir des sessions de restitution publique au niveau provincial afin que les jeunes puissent partager leur expérience avec leurs pairs.

Pour eux, mettre en place un dispositif local de suivi et d’encadrement des bacheliers après l’immersion, pour capitaliser les acquis.

Encourager les jeunes à s’impliquer dans les initiatives communautaires, en s’appuyant sur les valeurs acquises durant l’immersion.

Agence d’information du Burkina

