Gourma : Le directeur provincial souhaite une bonne rentrée administrative aux acteurs de l’éducation

Fada N’Gourma, 15 sept. 2025 (AIB) – Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Gourma, Ahmadou Gassambé, a adressé le lundi 15 septembre 2025 à Fada N’Gourma, ses vœux de bonne rentrée administrative à l’ensemble des acteurs du système éducatif de la province.

Selon lui, après quelques semaines de repos bien mérité, l’heure est désormais à la reprise du chemin de l’école en vue de préparer la rentrée pédagogique 2025-2026.

Il a félicité et encouragé le personnel administratif, les gestionnaires des établissements, les enseignants ainsi que les partenaires sociaux, pour leur engagement constant en faveur de l’éducation dans le Gourma.

Le directeur provincial a invité chaque acteur à aborder cette nouvelle année scolaire avec la conviction partagée que le Burkina Faso est un bien commun à préserver et à défendre.

« Nous n’avons qu’un seul pays et pour lui, aucun sacrifice n’est de trop », a insisté Ahmadou Gassambé.

Il a également salué les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui, selon lui, ont permis à plusieurs milliers d’élèves de poursuivre sérieusement leurs études au cours de l’année scolaire écoulée malgré le contexte sécuritaire difficile.

« Vive l’éducation ! Vive le Burkina Faso ! La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! », a conclu le directeur provincial, appelant chacun à œuvrer pour une année scolaire apaisée, sécurisée et fructueuse.

