BURKINA-KOURITTENGA-SPORT-FOOBALL-FRATERNITE

Kourittenga : Tantaoko s’adjuge la 5e coupe de l’unité et de la fraternité

Baskouré, 13 sept. 2025 (AIB)-L’Association pour le développement de la commune de Baskouré (ADCB), a tenu, le samedi 13 septembre 2025 au terrain de l’école primaire publique de Baskouré «A», la finale de sa 5e édition de la coupe de l’unité et de la fraternité, sous le thème : « Cohésion sociale et le vivre ensemble ». C’est l’équipe de Tantaoko qui a remporté la coupe par 4 buts à 3 face à celle de Gounghin.

La finale de sa 5e édition de la coupe de l’unité et de la fraternité a été disputée le samedi 13 septembre 2025 au terrain de l’école primaire publique de Baskouré «A», avec 12 équipes au départ.

Cette finale a opposé l’équipe de Tantaoko à celle de Gounghin. Pendant deux fois vingt minutes, les deux formations se sont neutralisées, laissant le score vierge au terme du temps réglementaire.

C’est finalement à l’issue de la séance des tirs au but que Tantaoko a pris le dessus, s’imposant par 4 buts à 3, soulevant ainsi le prestigieux trophée de l’unité et de la fraternité.

L’équipe victorieuse a reçu une enveloppe de 100 000 FCFA, un jeu de maillots, un ballon, des médailles et le trophée.

La finaliste, a bénéficié d’une enveloppe de 75 000 F CFA, d’un jeu de maillots et d’un ballon.

En marge de la compétition, des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités et acteurs ayant contribué au développement de la commune et au rayonnement du tournoi.

Le représentant de l’équipe victorieuse, Landry Kouraogo, a exprimé sa joie après ce sacre historique et a dédié le trophée à l’ensemble du village de Tantaoko.

« Nous nous sommes battu par des entrainements chaque soir et voilà le résultat. Nous sommes fiers de remporter le trophée », a-t-il indiqué.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Baskouré, Ousmane Ilboudo, a salué cette initiative fédératrice et a félicité les organisateurs pour leur engagement en faveur de la jeunesse et de la cohésion sociale.

Le président de l’Association pour le développement de la commune de Baskouré, Dieudonné Belemboago, a pour sa part exprimé sa gratitude envers toutes les personnes et partenaires qui ont soutenu l’organisation de cette 5e édition.

Il a réaffirmé que la coupe de l’unité et de la fraternité demeure un cadre de rencontre, de brassage et de renforcement du vivre-ensemble entre les fils et filles de la commune.

Les organisateurs ont donné rendez-vous à la population et aux équipes sportives pour la 6ème édition prévue en 2026, avec la même ambition : promouvoir l’unité, la fraternité et la cohésion sociale à travers le sport.

Agence d’information du Burkina

