Ganzourgou/Prospection : L’ANCF/PF examine un site de 77 hectares pour l’implantation d’unités industrielles à Zorgho

Zorgho, 26 août 2025 (AIB)- Une mission conduite par le chargé d’appui technique à l’Autorité nationale de Coordination du Foncier de la Présidence du Faso (ANCF/PF), Lassina Niamba, a séjourné le 26 août 2025 à Zorgho, dans le cadre de la prospection des sites destinés à abriter des zones industrielles conformément aux instructions du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’industrialisation et du Plan national de développement économique et social (PNDES II). Elle vise à identifier et sécuriser les sites inscrits dans les Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) des treize régions du Burkina Faso.

À Zorgho, l’équipe a échangé avec le président de la délégation spéciale (PDS) communale, Valentin Badolo, avant d’être conduite sur un terrain d’environ 77 hectares, situé à l’Est de la ville, à environ 5 kilomètres du centre urbain aux abords de la RN4.

« C’est un honneur pour nous de recevoir cette mission dans le cadre de la mobilisation des terrains destinés à l’implantation des unités industrielles comme l’a promis le chef de l’Etat », a indiqué M. Badolo.

Dans le SDAU de Zorgho adopté en conseil des ministres en janvier 2024, ce terrain est prévu pour abriter une zone industrielle, a expliqué le PDS. Il a précisé que les populations avaient été informées de l’affectation du site et que celui-ci n’a pas été occupé.

Selon lui, l’implantation d’une unité industrielle permettra de créer des emplois, d’améliorer les revenus et les conditions de vie des habitants.

« Ce sont des retombées générales qui vont contribuer à accroître l’espérance de vie des populations », a ajouté le PDS Valentin Badolo.

Le chargé d’appui technique à l’ANCF, Lassina Niamba, a rappelé que l’activité fait suite à l’instruction donnée en juin dernier par le chef de l’Etat aux services compétents de prospecter les potentiels sites industriels à travers le pays.

« Nous avons constaté que la zone est bien dégagée. Ce sont des champs que nous avons vus sur place, il n’y a pas d’habitations. Cet espace de 77 hectares fera l’objet d’un rapport à transmettre à l’autorité », a-t-il déclaré.

Il a précisé que la mission est encore à l’étape de prospection et qu’il est prématuré de parler d’indemnisation.

La mission de prospection poursuivra ses travaux dans d’autres localités du pays avant de produire un rapport général qui permettra à l’autorité de donner des instructions pour la suite du processus.

