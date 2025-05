Burkina-Nahouri- Solidarité

Nahouri : Des vivres et non vivres offerts aux pensionnaires de la maison d’arrêt et de correction de Pô

Pô, 13 mai 2025 (AIB)-Les pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Pô (MAC-Pô), ont reçu, ce samedi 10 mai 2025, des vivres et non vivres à l’occasion de la finale de la première édition de la coupe Maracana, initiée par la directrice de la MAC-Pô, Assetou Ouattara.

Composé de vivres, de produits de nettoyage, des effets d’habillement, ce don est le fruit d’une collecte volontaire initiée auprès de toutes les équipes inscrites pour la coupe de la directrice et de bonnes volontés afin de soutenir leurs frères détenus.

Ce don a été remis ce samedi 10 mai 2025 lors de la finale de la première édition de la coupe Maracana dont elle est l’initiatrice.

«Nous avons sollicité auprès de toutes ces personnes des contributions volontaires de tout genre afin de soutenir les pensionnaires et la maison d’arrêt qui vient d’ouvrir ses portes il y a de cela quelques mois», a indiqué la directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô (MAC-Pô), Assetou Ouattara.

Elle a soutenu que cette solidarité est la preuve que les populations sont solidaires des détenus.

La finale a été remportée, sur le score de 1 but à 0, par l’équipe de l’académie militaire Georges Namoano de Pô qui croisait les crampons face à l’AS Justice.

