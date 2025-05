Maroc-Étudiants-Burkina-Culture-Célébration-Journée

Journée culturelle burkimbila : Les étudiants au Maroc célèbrent la richesse et la diversité de la culture burkinabè

Kénitra, 12 mai 2025 (AIB)-Les étudiants burkinabè dans le Royaume du Maroc ont organisé le samedi 3 mai dernier à Kenitra (banlieue de Rabat), la 3è édition de la Journée culturelle burkimbila pour célébrer la richesse et la diversité de la culture burkinabè.

Ils sont venus d’une vingtaine de villes du Royaume où ils séjournent et suivent des cours pour prendre part à la 3è édition de la Journée culturelle burkimbila à l’université Ibn Tofaïl de Kénitra, dans la banlieue de la capitale Rabat.

La journée qui s’est déroulée sous le thème « Étudiants burkinabè à l’étranger, quelles contributions au renforcement du vivre ensemble, du patriotisme et de la cohésion nationale », a été marquée par plusieurs activités notamment les finales des concours de débats oratoire, d’Éloquence, de meilleur débatteur en anglais (Best English speaker) et de Brain Challenge, de même qu’une communication.

Selon le président de l’évènement, l’Ambassadeur du Burkina Faso au Royaume du Maroc Mamadou Coulibaly, « la journée culturelle burkimbila a essentiellement pour objectif de célébrer et de magnifier la richesse et la diversité de la culture burkinabé au sein de la communauté estudiantine au Royaume du Maroc ».

Il a souligné que « c’est un rendez-vous du donner et du recevoir, en ce sens qu’elle promeut l’interculturalité car elle se tient au sein d’une université qui accueille plusieurs nationalités ».

« Vous avez le devoir de magnifier votre culture, mais aussi de recevoir les cultures et traditions d’autres communautés et c’est à travers cela que l’on s’enrichit », a-t-il conseillé aux étudiants burkinabè qui avaient à leurs côtés des étudiants du Mali et du Niger.

« Face aux maux qui nous assaillent et assaillent nos communautés, notamment l’intolérance, les crises sociales, le terrorisme, les conflits communautaires », le diplomate burkinabè estime que « le rappel et la pratique de nos cultures et de nos traditions constitue des remèdes efficaces pour refaire nos sociétés, construire et consolider notre vivre ensemble ».

« Elles sont surtout un tremplin pour les jeunes générations car elles éveillent l’ambition, l’ouverture de l’esprit, l’imagination et elles montrent le droit chemin. Nos cultures et nos traditions permettent de dépasser la peur de la différence et de faire émerger le désir de vivre ensemble », a-t-il souligné.

A l’ensemble de la communauté burkinabè au Maroc, l’Ambassadeur a appelé à l’union sacré autour de la mère patrie. « Au terrorisme qui nous est imposé par des impérialistes, nous devons à l’unisson, même étant à l’étranger, constituer des boucliers pour protéger et défendre notre chère patrie par nos contributions diverses ».

Cela peut prendre plusieurs formes, a-t-il énuméré, un « acte de solidarité, le refus de la compromission, le refus de la trahison, la compassion aux maux des personnes vulnérables, le civisme ».

Cela est d’autant très important car « certains se sont sacrifiés avant nous pour la patrie, et nous voyons d’autres se sacrifier chaque jour pour elle. C’est le lieu ici de sanctifier, le sacrifice consenti par nos Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », a-t-il souligné.

Le co-parrain de la Journée, le vice-président de l’université Ibn Tofaïl Adil Echchelh a salué l’évènement, qui permet la promotion de « la riche culture africaine ». Il a indiqué que « quand vous arrivez au Maroc avec votre culture, vous arrivez avec une richesse et quand vous embrassez la culture marocaine, vous embrassez une richesse ».

« Sachez qu’au-delà de l’université Ibn Tofaïl, vous êtes des étudiants de la nation marocaine, vous n’êtes plus seulement les enfants du Burkina Faso, vous êtes aussi les enfants du Maroc, vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes nos citoyens, vous êtes nos filles, nos fils, nos enfants. Vous n’avez que les frères ici, vous avez aussi des papas », a-t-il affirmé aux étudiants burkinabè.

Le second co-parrain, consul Honoraire du Burkina Faso à Tanger (Nord du Maroc) Mohsine Sefrioui a rappelé aux étudiants qu’ils sont les futurs responsables du Burkina Faso, donc l’avenir du pays. A ce titre, ils doivent bien étudier mais sans oublier leurs histoires, leurs cultures et leurs patrimoines.

« Je vous souhaite la réussite, et je suis confiant parce que la démarche qui a été entreprise dans votre pays, avec le président Ibrahim Traoré, c’est la réussite pour le futur », a-t-il soutenu.

La journée a été suivie par une nuit culturelle avec des défilés en Faso Danfani, en Koko Donda, par la proclamation des résultats des concours de la Journée et par une prestation de l’artiste musicienne Tanya venue spécialement du pays pour l’occasion.

Au cours de cette nuit, la présidente des étudiants et stagiaires burkinabè au Royaume du Maroc Stéphanie Kouktampogbire Sya a indiqué qu’à travers l’activité, « c’est l’unité qui triomphe, c’est l’identité burkinabè qui s’affirme, c’est notre culture, notre musique, notre verbe et notre engagement » qui est valorisé.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat