BURKINA-NAHOURI-TRANSACTIONS-FINANCIERES

Nahouri : ACAM NEGOS Sarl ouvre ses portes à Dakola pour le bonheur des populations

Pô, 9 sept. 2025 (AIB) : Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a officiellement lancé ce mardi 09 septembre 2025, au nom du Haut-commissaire du Nahouri, les activités de la société ACAM NEGOS SARL à Dakola, dans la commune de Pô. L’initiative est de Affa Assingabou, un fils de la localité.

Désormais plus de soucis pour les transactions financières dans le Nahouri et particulièrement à Dakola, localité située à la frontière du Burkina et du Ghana avec l’ouverture le mardi 09 septembre 2025 à Pô, de ACAM NEGOS Sarl, une première dans la province.

Sa mission principale est de faciliter le change de devise, le transfert d’argent au niveau national et international via Express Ecobank, Western Union, Mobil Money, etc.

Pour le promoteur, Affa Assingabou dont le père fut un ancien monnayeur dans la même ville, cette initiative vient répondre à un besoin des monnayeurs qui exerçaient leur activité à l’aire libre avec la peur à cause de l’insécurité.

Donc plus besoin de garder l’argent sur soi dans ce contexte d’insécurité.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a indiqué que l’ouverture de ce bureau de change, au carrefour de Dakola, n’est pas un simple acte économique.

« C’est un symbole de dynamisme local, un outil au service de la fluidité des échanges transfrontaliers et un levier pour le développement de l’économie nationale », a-t-il dit.

M. Dianda, a soutenu que les transactions financières contribueront à renforcer la compétitivité des opérateurs économiques, à sécuriser les circuits financiers et à créer des opportunités d’emploi et de revenus pour la jeunesse.

C’est pourquoi, le PDS a exhorté le promoteur et toute son équipe à faire preuve de rigueur professionnelle, d’intégrité et de discipline, afin que ce bureau de change demeure un modèle de gestion responsable et un partenaire fiable pour les usagers et pour l’Etat.

Cette activité a été parrainée par le Président-directeur général (PDG) de Landaga Transport et fils de la province, Toussaint Poadié.

Avant le début de la cérémonie, les personnes ressources de Dakola ont prié pour les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national.

En rappel, les monnayeurs de cette localité ont été victimes de braquage à plusieurs reprises dont la dernière remonte en 2022 et avait fait un mort et deux blessés.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo