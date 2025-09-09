Burkina-Boulgou-Ouverture-Vannes-barrage-Bagré

Boulgou/Évacuation d’eau au barrage de Bagré : une opération annuelle stratégique

Bagré, 6 sept. 2025 (AIB)- les agents hydroélectriques du barrage de Bagré ont ouvert, le lundi 25 août 2025, les vannes pour permettre l’évacuation d’une partie de l’eau stockée.

Selon le responsable hydroélectrique du site, Sanou Ernest, cette opération est effectuée chaque année lorsque le niveau d’eau devient trop élevé. Elle est essentielle pour préserver la sécurité du barrage, éviter les débordements, et assurer la disponibilité de l’eau pendant la saison sèche, notamment pour l’irrigation dans la zone de Bagrépôle.

Il a souligné que le niveau de l’eau doit être rigoureusement contrôlé afin de protéger les populations vivant à proximité du barrage.

M. Sanou a par ailleurs rappellé que le barrage de Bagré joue un rôle majeur dans le développement économique du Burkina Faso. En plus de la production hydroélectrique et agricole, le site attire de nombreux touristes grâce à ses aménagements : plage artificielle, cases flottantes pour la pisciculture, et activités récréatives.

Il en appelle donc à une meilleure protection de cet ouvrage stratégique pour le pays.

Bance Abdou AIB/Bagré