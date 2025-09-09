BURKINA-YAADGA-IMMERSION-PATRIOTISME

Immersion patriotique 2025 : 3235 immergés résolument engagés pour la patrie

Ouahigouya, 9 sept. 2025 (AIB)-Après un mois de formation intense au civisme, à la citoyenneté et aux exercices physiques, 3235 immergés se sont dits prêts pour la patrie lors de la cérémonie de clôture de fin de formation mardi à la Place de la Nation, présidée par le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa, a constaté l’AIB sur place.

Après un mois de formation intense au civisme, à la citoyenneté et aux exercices physiques, les 3235 immergés de la région de Yaadga se disent au revoir à l’issue d’une cérémonie solennelle. La porte-parole de la promotion, Pingdwendé Rachida Nouria Ouédraogo, a, au nom de ses camarades, remercié les autorités sous le leadership du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré pour la clairvoyance en initiant l’immersion patriotique qui est une véritable école de la nation.

« Nous avons appris que la cohésion sociale et le vivre-ensemble sont les piliers de toute nation forte », soutient-elle. Ce sont désormais, des citoyens prêts à servir le Burkina Faso, toujours et partout à travers des comportements exemplaires dans la communauté. Elle a par ailleurs indiqué que les immergés seront des citoyens avertis des enjeux du numérique et de l’auto-emploi.

Le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa a félicité et salué les immergés pour leur discipline et leur sens élevé du patriotisme en les qualifiant d’Ambassadeurs de la Patrie. « L’avenir du Burkina Faso repose sur vos épaules solides, et j’ai la certitude que cet avenir est entre de bonnes mains », a déclaré le gouverneur.

Une démonstration d’exercice de self défense, une parade exécutée par les immergés et une remise symbolique d’attestations ont clos l’activité.

