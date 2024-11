BURKINA-MOUHOUN-TRANSITION-SOUTIEN

Mouhoun/Soutien à la Transition : La veille citoyenne lance ses activités à Ouarkoye

Dédougou, (AIB)-Dans le cadre de ses activités de soutien à la Transition et à son leader, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) à travers sa section provinciale du Mouhoun, a installé le samedi 16 novembre 2024 à Ouarkoye, province du Mouhoun, la coordination communale de la veille citoyenne.

La cérémonie d’installation, le samedi 16 novembre 2024 à Ouarkoye, de la coordination communale de la veille citoyenne, été l’occasion pour féliciter les autorités de la Transition pour les efforts fournis au quotidien pour la souveraineté du Burkina Faso.

C’est par l’exécution de l’Hymne national que la cérémonie a commencé.

Venus des différents quartiers et des villages environnants de la commune de Ouarkoye, la population n’a pas s’est mobilisée pour témoigner leur soutien indéfectible aux autorités de la Transition, aux FDS et aux VDP qui s’investissent pour la reconquête du territoire national.

La forte mobilisation a été aussi leur acte de reconnaissance pour la libération de leur commune qui était sous emprise terroriste caractérisée par les déplacements des populations, la fermeture des services sociaux de base, la délocalisation de certaines administrations vers d’autres localités.

Le représentant de la délégation du conseil des coutumiers et du Chef de canton de Ouarkoye, a rendu un vibrant hommage au Capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement pour leur courage et leur volonté d’apporter un nouveau souffle au bien-être du peuple burkinabè.

Il a félicité et encouragé les FDS et VDP pour leurs efforts soutenus jours et nuits afin de donner de la quiétude aux populations.

Le représentant de la délégation du conseil des coutumiers et du Chef de canton de Ouarkoye, a aussi traduit sa reconnaissance aux autorités coutumières et religieuses pour leurs prières pour les victoires de nos forces armées dans leurs actions de reconquête du territoire.

Il a remercié les fils et filles du Faso qui œuvrent pour la cohésion sociale et l’union dans les différentes communautés pour un Burkina de paix et de stabilité.

Le 1er Vice-président de la délégation spéciale communale de Ouarkoye, Alidou Anselme Traoré, a salué la forte mobilisation de la population et les a invités au respect des couleurs nationales et celles des pays alliés.

« Nous devrons avoir des comportements patriotiques et d’engagements citoyens au quotidien et à nourrir l’esprit de paix et de cohésion entre les différentes communautés religieuses et ethniques », a-t-il dit.

Le coordonnateur des associations de la veille citoyenne de Ouarkoye, Fioza Fulbert Tamini, tout en prenant l’engagement de bien conduire la coordination, a traduit sa reconnaissance aux différentes sensibilités pour leur mobilisation, ce qui témoigne déjà d’un soutien de taille à la réussite des différentes qui seront menées dans la commune.

Il a invité les jeunes à être des exemples pour la bonne conduite de cette veille afin d’apporter leurs contributions aux efforts salutaires des FDS et VDP.

De même, Fioza Fulbert Tamini, a rappelé à toute la population que les activités de la section communale de Ouarkoye de la CNAVC se mèneront avec des appuis volontaires et libres, car elle n’adressera pas de demande de soutien pour la veille citoyenne.

Le coordonnateur a invité chacun à œuvrer à participer activement aux activités et à contribuer volontairement pour la bonne marche de la section au bonheur de tous.

Le représentant de la coordination provinciale du Mouhoun, chargé des questions sécuritaires de la CNAVC, Alassane Sanogo, a apprécié la mobilisation, particulièrement celle des femmes car cela témoigne de leur engagement pour le soutien de la CNAVC et de leur patriotisme pour le Burkina Faso.

Il a aussi salué la qualité du bureau de la section communale de la CNAVC de Ouarkoye à sa juste valeur quant à sa composition et surtout la présence de tous les points des 24 villages que compte la commune.

Alassane Sanogo, a invité la section communale à travailler à mobiliser les populations pour soutenir les actions engagées par les autorités de la Transition pour une souveraineté totale du Burkina Faso.

La cérémonie a été l’occasion pour la section d’ériger un rond point aux couleurs des pays de l’AES et de leur partenaire la Russie qui sera le lieu de la veille nocturne dans la commune de Ouarkoye.

Pour les activités de la veille citoyenne les nuits, les jeunes ont été sensibilisés à prendre une part active afin de ne pas se faire surprendre par les ennemis de la Nation.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo