Mouhoun/Renforcement des capacités des enseignants du secondaire : Les réformes du ministère au cœur des journées pédagogiques

Dédougou, le 07 oct. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province du Mouhoun, Boureima Ouédraogo, représentant le Haut-commissaire, a lancé, le mardi 07 octobre 2025 à Dédougou, les Journées d’animation pédagogique (JAP), session de 2025, placées sous le signe des réformes entamées par le ministère en charge de l’Enseignement secondaire et de la résilience des acteurs sur le terrain.

Les Journées d’animation pédagogiques (JAP) du personnel de l’enseignement secondaire, lancées le mardi 07 octobre 2025 à Dédougou, ont pour objectif de renforcer les capacités des enseignants sur les nouvelles approches pédagogiques, notamment l’Approche par les compétences et la Pédagogie d’intégration (APC/PI), afin d’améliorer la qualité des apprentissages et la productivité du système éducatif.

La cérémonie a réuni plus d’un millier d’enseignants et d’encadreurs pédagogiques venus des différents départements de la province du Mouhoun.

Les thèmes retenus pour ces journées portent sur la mise en œuvre des réformes entreprises par le ministère en charge de l’Enseignement secondaire visant à améliorer la qualité de l’enseignement, promouvoir la citoyenneté active et inclusive et optimiser les ressources disponibles.

En outre, ces JAP visent à créer un cadre de concertation, de formation, et de co-construction d’outils pratiques en lien avec ces transformations structurelles du système éducatif.

Le secrétaire général de la province, Boureima Ouédraogo, a mis en exergue le caractère novateur de cette édition, qui s’inscrit dans la dynamique de la professionnalisation du système éducatif burkinabè.

Selon lui, l’année scolaire 2025-2026 est marquée par la création d’établissements polyvalents, associant enseignements généraux, techniques et professionnels, dans le but de faciliter l’insertion socio-professionnelle des apprenants.

« Désormais, la finalité de notre école ne consiste plus à former seulement pour instruire, mais à former pour entreprendre, innover et s’adapter aux exigences du monde du travail », a souligné Boureima Ouédraogo.

Plusieurs innovations ont été introduites dans les JAP 2025, à travers des communications axées sur le renforcement des compétences pédagogiques et l’enseignement de l’éducation civique et citoyenne.

Les participants aborderont également la thématique de l’intégration des métiers dans le système éducatif, en lien avec la politique nationale de professionnalisation de l’enseignement.

