TGI de Ouahigouya : Le magistrat Richard Lankoandé installé dans la plénitude de ses fonctions

Ouahigouya, 05 oct. 2025, (AIB)- A la faveur de la rentrée judiciaire le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya a organisé le vendredi 3 octobre 2025 une audience solennelle d’installation de son nouveau Président, Richard Lankoandé, a constaté l’AIB.

Nommé le 30 juillet 2025, président du Tribunal de grande instance de Ouahigouya le magistrat Richard Lankoandé a été installé au cours d’une audience solennelle afin de lui permettre sa pleine prise de fonction. La cérémonie a réuni les acteurs du monde judiciaire, des autorités administratives, coutumières de la région de Yaadga.

C’est par un rappel des textes règlementaires qui encadrent l’audience solennelle d’installation de tout nouveau président que le greffier en chef du TGI a donné le ton au cours de l’audience. Le Procureur du Faso, Aly Benjamin Coulibaly avant l’installation du promu, a présenté le nouveau président de la juridiction qui du reste, à l’en croire, assumera son tout premier poste de responsabilité.

Le Procureur dans son intervention a, en quelques mots, invité le nouveau président à « accepter subir, encaisser » tout en le conseillant de s’exercer à l’écoute des justiciables, de ses collaborateurs, d’avoir le sens de la communication à l’interne et à l’externe pour la réussite de sa mission.

L’ancien président du TGI Daouda Koanda appelé à d’autres fonctions à l’ALT, a saisi l’occasion de l’audience solennelle pour remercier ses anciens collaborateurs pour l’accompagnement qui a facilité sa mission au TGI de Ouahigouya avant d’installer officiellement son remplaçant Richard Lankoandé qui assumera également la fonction de Président du Tribunal Administratif.

Aussitôt installé Richard Lankoandé a remercié le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour la confiance placée en lui pour assumer cette fonction. « Ce choix m’exige à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes du CSM. Je m’engage avec détermination, intégrité et professionnalisme à œuvrer pour une justice impartiale, accessible à tous et qui répond aux aspirations légitimes de notre peuple » a soutenu le désormais président du TGI de Ouahigouya Richard Lankoandé.

Cette installation s’est faite en présence du Secrétaire général de la région (SGR) de Yaadga, Kouilga Albert Zongo représentant le gouverneur, du président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) Adama Ouédraogo et de plusieurs acteurs du monde judiciaire a constaté l’AIB.

Agence d’Information du Burkina

