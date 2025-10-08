YATENGA-BARGA-PATRIOTISME-ENGAGEMENT

CEB/Barga : le PDS de la commune lance la deuxième édition des JEPPC

Ouahigouya, 7 oct. 2025 (AIB)-A l’occasion de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le préfet Président de la délégation Spéciale de Barga (PDS) Augustin Ilboudo, a présidé mardi le lancement des activités desdites journées de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Barga.

Avant la lecture du message du président du Faso à l’occasion de la présente édition des JEPPC, les participants de la cérémonie ont entonné le Ditanyè en mooré au cours de la montée des couleurs nationales. Après cet acte patriotique, le PDS a livré le contenu du message du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Dans son message, le président du Faso a salué la fibre patriotique de chaque Burkinabè à travers l’engagement sans faille pour le développement du Burkina Faso. En outre, le chef de l’Etat, invite les citoyens à s’engager absolument dans la protection des biens publics et la lutte contre la corruption qui gangrènent l’administration, les entreprises et associations.

L’autorité a saisi l’opportunité pour inviter le monde éducatif de la commune à redoubler d’efforts pour mieux vulgariser les vertus d’intégrité, d’honnêteté et de civisme à l’endroit des apprenants à eux confiés.

Pour le chef de de la circonscription d’éducation de base de Barga Daouda Sigué, ces journées sont une aubaine pour les enseignants et les élèves de la CEB de manifester davantage leur attachement à la mère patrie.

« J’ai foi qu’au cours des deux semaines, le défi sera relevé avec brio comme à la première édition. Je vous exhorte à faire de la protection des biens publics et de la lutte contre la corruption une réalité dans vos structures éducatives », a-t-il déclaré.

Par son représentant Amidou Ouédraogo, le DPEPPNF/Yatenga a traduit ses encouragements à l’endroit du personnel éducatif de Barga pour les efforts fournis pour assurer la continuité éducative dans la province. Les différents messages ont été accueillis favorablement par les nombreux enseignants présents à la cérémonie et promesse est faite pour la mise en œuvre effective.

Cette cérémonie s’est faite en présence des premiers responsables de la CEB, des enseignants et des élèves.

Agence d’Information du Burkina

