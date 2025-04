BURKINA-MOUHOUN-ASSOCIATIONS-JEUNES-SENSIBILISATION

Mouhoun : Des jeunes sensibilisés sur le patrimoine vivant à Dédougou

Dédougou, le 06 avril 2025, (AIB)-La Fédération burkinabè des associations, centres et clubs UNESCO (FBACU), a organisé les 05 et 06 avril 2025 à Dédougou, un atelier de renforcement de capacités au profit d’une trentaine de jeunes scolaires et étudiants de la ville de Dédougou sur le thème : « Patrimoine vivant : découvrir et préserver la culture du Burkina Faso ».

Cette rencontre avait pour objectif de sensibiliser les jeunes scolaires et étudiants à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel du Burkina Faso et la nécessité de le préserver.

La FBACU a lancé le projet : « Patrimoine vivant : découvrir et préserver la culture du Burkina Faso », afin de soutenir les efforts de l’Etat burkinabè dans la préservation et la protection du patrimoine vivant burkinabè.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES) du Burkina Faso et du programme d’urgence de la Transition.

La culture étant un moteur du développement, le projet contribue à l’atteinte du PNDES de consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix.

Pour le vice-président de la FBACU, Adama Kabré, les élèves organisent des activités culturelles mais le constat fait montre que ces activités ne reflètent pas souvent nos valeurs culturelles et font la promotion des contrevaleurs.

« Cet état de fait peut-être dû à un manque d’encadrement des bureaux des élèves ou à la méconnaissance de notre patrimoine culturelle », a-t-il dit.

Pour lui, c’est pour cette raison que la fédération a initié cette formation pour pallier cette insuffisance et permettra aux scolaires de découvrir d’abord notre riche patrimoine vivant.

La rencontre de Dédougou marque la deuxième étape d’une série de formations qui a débuté à Banfora et qui va concerner les régions des Cascades, la Boucle du Mouhoun et le Nord.

Dans chaque région, une trentaine de personnes seront formées sur le patrimoine culturel, ce qui va permettre d’impacter positivement nos écoles en matière de tenues d’activités culturelles » a-t-il expliqué.

Le secrétaire général de la commission nationale burkinabè pour l’INSECO, Dr Vincent Sédogo, a indiqué que l’atelier veut outiller les bénéficiaires afin qu’ils puissent intégrer la culture et le tourisme dans les activités socioéducatives des élèves des différents établissements.

« Il s’agit de faire de la culture et du tourisme des instruments d’éducation à la paix, à la tolérance, au vivre ensemble mais aussi au patriotisme », a-t-il justifié.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dédougou, Dieudonné Tougfo, a souligné que la quête de la souveraineté passe nécessairement par la réappropriation des valeurs culturelles.

« Les activités culturelles dans nos établissements ne doivent plus être du folklore, déconnectées de nos réalités mais plutôt l’expression de notre vrai identité africaine », a dit le PDS.

Durant deux jours, les participants ont reçu des connaissances pour la sauvegarde des masques.

« Nous voulons amener les participants à se ressourcer et à vraiment tirer leçon, à essayer de prendre comme référence ce nous avons pour faire en sorte que le Burkina meilleur que nous voulons soit cela » a-t-il conclu.

