BURKINA-NAHOURI-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Nahouri/Journées participation citoyenne : Les forces vives clôturent l’édition avec une montée des couleurs

Pô, 7 avril 2025 (AIB)-Les forces vives de la province du Nahouri, ont clôturé la première phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, ce lundi 7 avril 2025, par une montée des couleurs à la direction provinciale en charge de l’Education primaire.

Forces de défense et de sécurité de la garnison de Pô et forces vives ont répondu présent, le lundi 7 avril 2025, pour clôturer la première phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, par une montée des couleurs à la direction provinciale en charge de l’Education primaire.

Hymne de la victoire entonnée en Kassena, montée du drapeau et message du Haut-commissaire ont constitué les principales articulations de cette journée.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, tout en saluant la mobilisation des uns et des autres autour des activités de ces journées, a invité les populations à accompagner la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités du pays.

Il a rappelé le thème de cette édition qui est : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Pour Sié Aristide Mohamed Kam, le respect de ces valeurs est essentiel pour une nation qui veut se construire sur des bases solides.

L’autorité provinciale a poursuivi en invitant l’ensemble des populations à véhiculer les messages de paix, de cohésion, le vivre ensemble et le thème de cette édition sur toute l’étendue du territoire provincial.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz