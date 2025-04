Maroc-Burkina-AES-Coopération-Audience

Maroc : Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré transmet à Sa Majesté le Roi Mohammed VI « le message d’amitié et de fraternité » du président Ibrahim Traoré

Rabat, 28 avril 2025 (AIB)- Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré a transmis lundi, au Palais Royal de Rabat, « le message d’amitié et de fraternité » du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au cours d’une audience, a appris l’AIB auprès de la MAP.

« Je lui ai apporté le message d’amitié et de fraternité de son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l’État, qui, comme vous le savez, a fait une partie de sa formation ici au Maroc. Il en garde un très bon souvenir. Il m’a chargé de lui traduire toute son amitié et toute sa fraternité », a affirmé ce lundi à Rabat à la presse, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu en audience lundi, le ministre Traoré et ses homologues de la Confédération des États du Sahel (AES) le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur Bakary Yaou Sangaré.

L’audience Royale a permis aux trois ministres d’échanger avec le Souverain sur la coopération entre le Royaume et leurs trois pays, mais aussi sur la confédération des États du Sahel.

Karamoko Jean Marie Traoré a affirmé avoir « été impressionné par trois faits » au cours de l’audience. « Le premier, c’est l’amour de Sa Majesté pour l’Afrique et les Africains. Le deuxième, c’est sa parfaite connaissance de nos pays et de la sous-région. Et le troisième fait, c’est sa grande disponibilité à co-construire avec ses frères africains de nouveaux rapports. Et ça, c’est vraiment quelque chose de très touchant », a-t-il énuméré.

Les trois ministres ont profité de l’occasion pour prendre « les conseils avisés d’un homme cultivé », a souligné le ministre Traoré tout en notant qu’ils repartent « très satisfaits de cette belle audience ».

« Sa Majesté a toujours été un grand défenseur de la coopération sud-sud et cela s’est traduit naturellement à travers cette initiative royale (de l’Atlantique) que nous avons accueillie favorablement en tant que pays enclavé. D’autant plus que cette offre se faisait à un moment où chacun de nos pays était dans une sorte de confinement politique, économique et nous subissions la pression de l’enfermement. Donc je crois que nous avons véritablement apprécié cette disponibilité du Royaume », a indiqué Karamoko Jean Marie Traoré.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat