Maroc–AES–Burkina–Forum Crans Montana–Positionnement

Maroc : La Confédération des États du Sahel présente au Forum Crans Montana pour consolider son positionnement

Rabat, 25 avril 2025 (AIB)-La Confédération des États du Sahel (AES) prend part au Forum Crans Montana, qui a démarré ce vendredi à Casablanca (capitale économique). Elle entend, par sa présence, consolider son positionnement, a appris l’AIB.

« Notre présence à ce forum s’inscrit dans une démarche de consolidation du positionnement de l’AES. Nous saisirons cette opportunité pour corriger tous les stéréotypes qui circulent sur la Confédération AES et rétablir la vérité sur tout ce qui se dit de négatif et d’infondé sur notre espace », a expliqué le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, cité par la direction de la communication de son ministère.

Le ministre Traoré s’exprimait à l’ouverture du Forum Crans Montana, qui se tient jusqu’à demain samedi à Casablanca, dans le Royaume du Maroc.

Le forum est placé sous le thème : « Commerce international de l’Afrique : sûreté maritime et sécurité des ports et des routes navigables ». Un thème qui s’inscrit dans la droite ligne de l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à favoriser l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique.

Le message officiel de l’AES à ce forum a été délivré par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui « a salué le Maroc pour son rôle constructif en Afrique, remercié le Roi Mohammed VI pour son leadership en matière de transformation, d’ouverture et de solidarité, et souligné l’importance du soutien constant du Maroc aux pays de l’AES ».

Concernant la situation sécuritaire dans le Sahel, le ministre Diop, cité par la direction de la communication du ministère burkinabè des Affaires étrangères, a affirmé que les pays sahéliens ne luttent pas uniquement pour leur propre sécurité, mais également pour prévenir la propagation de l’insécurité.

Le ministre Diop a ensuite mis l’accent sur quatre axes : la perception de l’Afrique, la dynamique dans le Sahel, l’initiative royale pour l’accès des pays sahéliens à l’Atlantique, et les mutations géopolitiques mondiales. Il a critiqué l’image déformée de l’Afrique véhiculée par les médias internationaux, appelant à une « révolution mentale » sur le continent.

Sur le plan économique, il a plaidé pour une transformation structurelle fondée sur l’industrialisation et l’autonomisation des économies africaines. Il a illustré ses propos en évoquant le coton malien et burkinabè qui, s’il était transformé localement, pourrait générer des emplois et de la valeur ajoutée.

En définitive, les ministres des Affaires étrangères de l’AES, par la voix du ministre malien, ont saisi la tribune du Forum Crans Montana pour exhorter les pays africains à faire preuve de solidarité.

« Quand l’Afrique souffre, c’est d’abord à l’Afrique de répondre », a conclu le porte-parole de l’AES, sous des applaudissements nourris.

Le président-fondateur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron, a souligné la pertinence du choix porté sur le Royaume du Maroc pour abriter l’événement.

Selon lui, tenir le forum cette année à Casablanca, « c’est mettre à l’honneur la dynamique atlantique amorcée grâce aux initiatives de Sa Majesté le Roi ».

« C’est une ville ouverte, stratégiquement située, et déjà connectée aux grands flux commerciaux mondiaux. Notre objectif cette année est clair : fédérer les énergies autour d’une sécurité maritime efficace et inclusive, bâtie par et pour les pays du Sud », a-t-il expliqué.

Au cours de ce forum, le patronat burkinabè animera un panel sur la résilience et la bonne santé de l’économie du pays, malgré le contexte sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

WUROTEDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat