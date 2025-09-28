BURKINA-NANDO-COLLECTIVITES-TERRITORIALES-PERFORMANCE-FORMATION

Marketing et attractivité territoriale : le Conseil régional de Nando outille ses collectivités

Réo, 28 sept. 2025 (AIB) – Le Conseil régional de Nando a organisé, du 22 au 24 septembre 2025, à Réo, une session de formation sur le marketing et l’attractivité territoriale pour les collectivités de la région, a constaté l’AIB.

Cette initiative visait à renforcer les capacités des acteurs locaux afin de stimuler le développement et l’attractivité de leurs territoires. L’objectif principal de cette session était surtout de renforcer les capacités des participants sur le marketing territorial et les leviers d’attractivité.

Le marketing territorial est en effet considéré comme un outil crucial pour développer l’attractivité des territoires. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser la gestion d’image, la mobilisation des acteurs locaux, et la mise en œuvre de stratégies de communication ciblées et cohérentes.

Durant les trois jours, les participants ont été initiés aux concepts fondamentaux tels que le marketing territorial, le branding territorial, la compétitivité territoriale et l’identité territoriale.

Les modules abordés ont couvert les enjeux et stratégies du marketing territorial, le diagnostic de l’attractivité du territoire, et l’élaboration d’une stratégie de communication territoriale. Des travaux de groupe ont permis d’enrichir la formation, assurant un lien direct entre les acquis théoriques et la réalité du terrain.

Selon le président de la délégation spéciale régionale, Adama Jean Yves Béré, cette initiative est essentielle pour doter les participants des compétences nécessaires à la mise en œuvre de stratégies de marketing adaptées.

L’objectif est double : « améliorer l’image des collectivités territoriales et, par conséquent, attirer des investisseurs et des partenaires », a-t-il conclu.

Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des connaissances transmises. Ils repartent avec de nouveaux outils qui les rendront plus efficaces dans leur mission de valorisation et de promotion de leurs collectivités.

Cette formation s’inscrit dans une dynamique globale de renforcement des capacités. Elle est un élément clé de la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique et cohérence territoriale (SDELCOT).

Le financement de cette action est assuré par la Coopération suisse à travers la Cellule d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (CADEPAC).

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA