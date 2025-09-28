BURKINA-OUAGADOUGOU-INSÉCURITÉ

Marcoussis : les habitants alertent sur l’insécurité

Ouagadougou, 28 sept. 2025 (AIB) – L’Association Manegtaaba de Marcoussis (AMM) a alerté dimanche les autorités sur l’insécurité grandissante dans leur quartier, appelant à une intervention urgente pour protéger les habitants, au cours d’une conférence de presse.

« L’insécurité gagne chaque jour du terrain à Marcoussis. La peur s’est installée dans les foyers et notre quotidien est devenu incertain », a déclaré le président de l’AMM, Paulin Sankara, citant notamment les cambriolages, les agressions, la consommation de stupéfiants et les homicides.

Selon lui, les habitants du secteur 37 de Ouagadougou vivent dans l’angoisse, redoutant pour leur vie et leurs biens.

Les découvertes macabres de corps inquiètent particulièrement. La plus récente remonte à la nuit du 18 au 19 septembre, lorsqu’une jeune fille a été retrouvée égorgée dans une école. Quelques jours plus tôt, le corps sans vie d’une femme, amputé de certains organes, avait été découvert dans la carrière de feu Oumarou Kanazoé.

Les habitants pointent plusieurs zones criminogènes, notamment ladite carrière, le marché Bissighin Naaba Yaar, ainsi que des immeubles inachevés.

Face à cette situation jugée alarmante, l’AMM a lancé un cri de détresse à l’endroit des autorités compétentes, ainsi qu’à la famille de feu Oumarou Kanazoé, afin que des solutions urgentes soient trouvées.

Parmi les mesures préconisées figurent l’installation de postes de police, l’organisation de patrouilles nocturnes, l’éclairage public des voies et la sécurisation de la carrière Kanazoé. Sur ce dernier point, la famille Kanazoé a indiqué avoir déjà pris des engagements pour sécuriser le site.

Agence d’Information du Burkina

BAK/ata