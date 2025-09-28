BURKINA-KOOSIN- INFRASTRUCTURES -ROUTE

Koosin : La veille citoyenne débroussaille la route nationale 14

Bomborokuy, 27 sept. 2025 (AIB)-Sur initiative de la veille citoyenne, la population de Yallo, dans la commune de Bomborokuy, a nettoyé, ce samedi 27 septembre 2025, les abords de la route nationale 14, afin d’améliorer la visibilité des usagers de la voie.

Une opération de coupe d’arbres a été réalisée, ce samedi 27 septembre 2025, avec la participation de la population.

Munis de manchettes, de tronçonneuses, les volontaires ont dégagé les abords de la voie afin d’améliorer la visibilité et de prévenir les risques.

«La sécurité des usagers passe aussi par l’entretien régulier des abords de la route», a soutenu le doyen des participants .

Agence d’information du Burkina

II/AC/hb/oo