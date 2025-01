Lutte contre le terrorisme: Le Haut-Commissaire de la Komondjari sollicite le concours des responsables religieux de Gayéri

Fada N’Gourma, le 9 janvier 2025 (AIB) – Le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari a rendu visite le 7 janvier 2025 aux responsables religieux de la ville de Gayéri pour leur exprimer la reconnaissance des plus hautes autorités du pays et les inviter à accompagner les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans leur lutte pour la paix et la sécurité.

Après la visite de sa Majesté Laabidiéro, chef coutumier de Gayéri, le 6 janvier 2025, le Haut-Commissaire de la province de la Komondjari, Monsieur GNANOU Valentin, et sa délégation se sont rendus le 7 janvier 2025 à l’église SIM, à l’église évangélique, à la grande mosquée et à l’église catholique de Gayéri pour exprimer la reconnaissance des plus hautes autorités du pays à leur égard, les féliciter pour leur résilience et les encourager dans leur dynamisme.

Le Haut-Commissaire a également invité les responsables des différentes confessions religieuses à cultiver la cohésion sociale, la tolérance et à collaborer avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Les différents responsables religieux ont, quant à eux, salué la démarche du Haut-Commissaire et de sa délégation, et leur ont souhaité un bon séjour à travers des prières.

Il convient de noter qu’à chaque étape de sa visite, le Haut-Commissaire en a profité pour présenter ses vœux de santé, de prospérité, de succès et surtout de paix et de sécurité pour toute la province, et par extension pour tout le pays en cette nouvelle année 2025.