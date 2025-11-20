FOOT-BFA-SPORT-FIFA-U17-QATAR2025

1/4 finale Italie # Burkina: les Burkinabè de Doha affinent leurs stratégies pour soutenir les Etalons cadets

Doha, 20 nov. 2025 (AIB)-La communauté burkinabè de Doha (Qatar) affûte ses « armes » pour apporter son indéfectible soutien aux Etalons cadets du Burkina Faso qui affrontent vendredi (13h30 TU et 16h30 local), en quart de finale de la coupe du monde de leur catégorie, les U17 de la Squadra Azura d’Italie.

Une délégation conduite par le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade du Burkina Faso au Qatar Amidou Coulibaly, a rendu visite à la délégation burkinabè au Qatar pour la coupe du monde des cadets afin de marquer son soutien et ses encouragements à tous, à tenir bon pour la victoire finale des U17 burkinabè dans ce tournoi.

Le représentant des personnes sages dans la communauté burkinabè de Qatar Aboubacar Younga a été on ne peut plus clair: « depuis le début de la compétition, nous sommes mobilisés autour de l’équipe. Les Etalons cadets sont entrain de faire une compétition exceptionnelle et nous encourageons tout le monde à sortir nombreux pour soutenir l’équipe ».

« Nous espérons une victoire face à l’Italie vendredi », a-t-il souhaité, nourrissant le grand espoir que son pays remporte le tournoi « afin que la coupe donne du bonheur au peuple burkinabè ».

Il explique que « nous sommes organisés de telle sorte que nous avons des responsables dans chaque domaine : dans la communication, la mobilisation des supporteurs. 4 heures avant le match, il y a un groupe déjà sur place au stade pour remettre à chaque supporteur burkinabè son ticket d’entrée. Il y a des gens aussi qui distribuent les tickets achetés via internet, en amont ».

M. Younga soutien que « avec l’aide de l’ambassade, ceux qui doivent être dans les loges VIP s’y installent confortablement. C’est une organisation totale et rien n’est laissé au hasard. C’est tout le monde qui participe à la victoire du Burkina Faso ».

Il mentionne que « les communautés de l’AES nous accompagnent dans nos actions également et vice-versa. Il y a également la communauté ghanéenne qui nous accompagne. On se sent vraiment dans une famille conviviale. Le Burkina Faso ne se sent pas seul. Les autres communautés nous accompagnent toujours pour aller de l’avant ».

Plus de peur que de mal pour Ousmane Ouédraogo

L’équipe burkinabè a fait une séance de récupération ce mercredi pour maintenir les joueurs dans leur état de forme. Le latéral droit Ousmane Ouédraogo, sorti à la 68e minute pour contusion musculaire contre l’Ouganda, pourrait incessamment rejoindre le groupe selon le staff médical.

Agence d’information du Burkina

as/ata