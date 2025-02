BURKINA-LOROUM-EDUCATION-INSTALLATION

Loroum : La délégation spéciale dote 610 ménages vulnérables en kits de survie

Titao, (AIB)-Le deuxième vice-président de la délégation spéciale de Titao, Oumarou Dialla, a doté, le mercredi 29 janvier 2025 à Titao, 610 ménages vulnérables en kits d’articles ménagers essentiels et de gaz. Ce matériel acquis dans le cadre du PCRSS et du projet Trois Frontières, vise à soulager les hommes et les femmes confrontés aux dures réalités du contexte sécuritaire.

210 bouteilles de gaz et 400 kits d’articles ménagers essentiels, c’est le lot de matériels que la délégation spéciale de la commune de Titao, a offert le mercredi 29 janvier 2025, à 610 bénéficiaires.

Idrissa Belem, bénéficiaire d’un kit de gaz a exprimé sa joie à l’issue du don.

« J’ai reçu un kit de gaz et j’en suis très fier. Cette dotation contribuera à soulager la famille. Je remercie la délégation spéciale et ses partenaires. Je prie Dieu qu’il leur donne la possibilité de pouvoir doter d’autres ménages également », s’est réjoui M. Belem.

Azéta Niampa, ménagère a indiqué avoir reçu des nattes, des gobelets et seaux, des marmites et a adressé ses reconnaissances aux donateurs.

« Je suis soulagée mais nous sollicitons encore des aides car il y a encore de nombreux besoins à combler notamment le besoin en vivres et l’appui à la scolarisation des enfants», a soutenu Mme Niampa.

La distribution des kits a été faite avec l’appui de la direction en charge de l’action humanitaire.

Pour le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire, Daouda Derra, beaucoup de ménages sont confrontés au problème de bois de chauffe et a rappelé que de nombreux besoins demeurent.

« Le matériel reçu ne couvre pas les besoins des populations de Titao. Je souhaite que de telles initiatives se poursuivent afin de soulager ces nombreux ménages dans le besoin », a-t-il suggéré.

Le vice-président de la délégation spéciale, Oumarou Dialla, a précisé que depuis 2021, la ville de Titao traverse une situation humanitaire difficile.

« C’est pourquoi nous avons adressé cette requête au PCRSS et à Trois Frontières pour soulager un tant soit peu les souffrances des populations», a-t-il souligné.

Avec le retour progressif des populations à Titao et la forte concentration de déplacés internes, les besoins d’assistance aux personnes vulnérables ont connu une hausse.

