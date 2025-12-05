Burkina-Loroum-Concertation-Communal

Loroum/Cadre de concertation communal : La délégation spéciale dresse le bilan de son plan d’investissement

Titao, 5 déc. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune Ouindigui, Souleymane Gandema, a présidé, le mardi 02 décembre 2025 à Titao, la première session ordinaire du cadre de concertation communal. Cette session qui a réuni les membres statutaires s’est essentiellement penchée sur le bilan du plan d’investissement communal.

La première session ordinaire du cadre de concertation communal de Ouindigui, s’est tenu le mardi 02 décembre 2025 à Titao.

Trois points étaient inscrits à l’ordre du jour comme le bilan à mi-parcours du Plan annuel d’investissement communal (PAIC), le bilan du recouvrement des recettes et le patriotisme.

«Je salue la forte participation constatée lors du cadre de concertation communal de la commune de Ouindigui, tenu dans un contexte sécuritaire difficile», s’est réjoui le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune Ouindigui, Souleymane Gandema.

Selon lui les échanges ont permis d’apprécier avec satisfaction le bilan d’exécution du PAIC 2025, dont les résultats témoignent de l’engagement constant des acteurs locaux, les chefs coutumiers, CVD, OSC, VDP et autorités administratives ont démontré un patriotisme exemplaire et une participation citoyenne remarquable.

«Malgré ce contexte, la détermination collective à poursuivre les actions de développement et à renforcer la cohésion sociale demeure une source d’espoir pour l’avenir de notre commune», a soutenu M. Gandéma.

D’un coût total global de 122 886 712 FCFA, le PAIC de Ouindigui s’est entre autres focalisé sur des activités de formation et d’équipement de 13 jeunes en maçonnerie, l’acquisition de kits d’installation solaire au profit de 30 jeunes, la formation et de 37 jeunes en soudure, l’acquisition de vivres au profit de la population et des VDP.

Agence d’information du Burkina

ASO/HB/OO