Gourma : Installation du point focal régional du Goulmou du Mémorial Thomas Sankara

Fada N’Gourma, 05 dec. 2025 (AIB)-Le Comité international du Mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a installé, le vendredi 05 décembre 2025 à Fada N’Gourma, le point focal régional du Goulmou dudit Mémorial. La cérémonie, qui a mobilisé forces vives, autorités et sympathisants, marque une étape importante dans la dynamique nationale d’implantation des structures relais de l’organisation.

Composé de neuf membres, le point focal régional du Goulmou du Mémorial Thomas Sankara, a été installé par une délégation du comité national.

Selon le colonel Y. Georges Namoano, membre dudit comité, cette mise en place répond à la volonté du CIMTS d’étendre sa présence sur l’ensemble du territoire burkinabè.

« Ces points focaux ont pour mission de faire rayonner les idéaux de Thomas Sankara, notamment la mise en œuvre des actions de la révolution progressive et populaire », a-t-il indiqué.

Le colonel Namoano, a par ailleurs souligné, que ces installations participent à préserver et promouvoir « la mémoire de l’héros Thomas Sankara dont la vision a traversé tout le continent ».

A ce titre, les membres du point focal du Goulmou, sont appelés à travailler avec détermination afin de perpétuer et diffuser les valeurs portées par le père de la Révolution burkinabè.

« Ils auront l’accompagnement du comité national à travers les activités programmées », a-t-il rassuré.

Le parrain, le chargé de mission auprès de la Présidence du Faso pour la région du Goulmou, Dr Boalidioa Tankoano, a prodigué des conseils aux nouveaux responsables et les a invités à demeurer fidèles à la trajectoire tracée par Thomas Sankara.

« Je les invite à poser des actes comme notre héros, à être des panafricanistes et à tenir compte des idéaux du camarade Thomas Sankara », a-t-il souligné.

Il a insisté sur l’esprit d’ouverture et de rassemblement : « Les points focaux doivent être des gens qui mobilisent sans exclure. C’est à ce prix qu’ils pourront graver à jamais la mémoire de Thomas Sankara. »

Pour sa part, le premier coordinateur régional du Goulmou, Saïdou Thiombiano, a réaffirmé l’engagement de son équipe à œuvrer pour la promotion des idéaux sankaristes dans toute la région.

« Votre mission est la nôtre, votre vision est la nôtre, votre engagement est le nôtre », a-t-il déclaré, exprimant ainsi la détermination collective à faire rayonner l’héritage du capitaine Thomas Sankara au sein des populations du Goulmou.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO