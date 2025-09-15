BURKINA-LOROUM-CULTURE-REGIONALES

Loroum : 2 cordons bleus arrachent leur ticket de participation à la SNC 2026

Titao, le 14 sept. 2026 (AIB)- Deux femmes de la province du Loroum, Marie Pierre Yampa et Mamouna Kagoné, ont été retenues dimanche 14 septembre 2025, à l’issue des compétitions régionales de la culture du Yaadga, pour prendre part aux phases finales de la biennale de la culture burkinabè.

Marie Pierre Yampa est lauréate en catégorie boisson avec son «Guekou Taga à base de petit mil au pain de singe au miel» et Mamouna Kagoné, en catégorie dessert avec son «Harra bouillie à base de petit mil au pain de singe».

Au total 3 mets, chacun dans sa catégorie, ont été retenus en art culinaire pour les phases finales à Bobo-Dioulasso.

En plus de l’art culinaire, 09 troupes et ensembles artistiques et 37 athlètes en lutte traditionnelle ont été retenus pour la SNC 2026.

Agence d’information du Burkina

