BURKINA-KENEDOUGOU-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Kénédougou/Rentrée administrative : Le CCEB de Banzon invite les enseignants à travailler avec abnégation

Orodara, 15 sept. 2025 (AIB) : Le Chef de la circonscription d’éducation de Base de Banzon, Jean Ernest Sanon, accompagné de ses collaborateurs, a sillonné plusieurs écoles de la ville, ce lundi 15 septembre 2025, afin de constater la reprise effective de la rentrée administrative. Il a invité les enseignants pour leur présence et les a exhortés à travailler avec abnégation.

Dans chaque école visitée, le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Jean Ernest Sanon et son équipe d’encadrement, ont rappelé l’objectif régional fixé à 95% de taux de réussite au Certificat d’études primaires (CEP) pour l’année scolaire 2025-2026.

« Nous devons travailler avec rigueur et abnégation pour atteindre ce résultat en plus de la mise en œuvre réussie des différentes reformes éducatives du MEBAPLN », ont-ils insisté.

Les enseignants, pour leur part, ont réaffirmé leur engagement à se mettre résolument à la tâche dès la rentrée pédagogique, prévue pour le 1er octobre prochain.

En guise de bénédictions, Jean Ernest Sanon, a souhaité une bonne rentrée administrative à l’ensemble du personnel éducatif, implorant la grâce divine pour une année marquée par la paix et la sécurité au Burkina Faso.

La rentrée administrative marque ainsi le coup d’envoi officiel des activités scolaires dans la CEB de Banzon.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo