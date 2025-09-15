BURKINA-BOULKIEMDE-DEVELOPPEMENT-LOCAL-CCP

Boulkiemde/2e session CCP : Les acteurs de développement font le point de leurs investissements

Koudougou, 15 sept. 2025 (AIB) – La deuxième session ordinaire de l’année 2025 du Cadre de concertation provincial (CCP) du Boulkiemdé a eu lieu à Koudougou, vendredi dernier, sous la présidence du Haut-Commissaire, Mme Salimata Ouedraogo/Sanou.

Cette rencontre a rassemblé les acteurs de développement de la province pour échanger sur les initiatives en cours et renforcer la synergie d’actions en vue d’un impact accru sur le développement local.

Dans son discours d’ouverture, le Haut-commissaire a salué la mobilisation des participants, qu’elle a qualifiée de « témoignage de leur engagement renouvelé et de leur attachement à la vie de la province ». Elle a également exprimé sa gratitude envers tous les acteurs pour les efforts déjà consentis dans la mise en œuvre des actions de développement.

Des acteurs clés font le point de leurs activités

L’ordre du jour de la session a permis de mettre en lumière les réalisations de trois acteurs majeurs intervenant dans la province : la Croix-Rouge Burkinabè, le Programme d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) et la Direction Provinciale de l’Agriculture.

Croix-Rouge Burkinabè : renforcer la présence communautaire

Le représentant provincial de la Croix-Rouge burkinabè, Yembila Bamogo, a présenté les activités de son organisation, notamment ses domaines d’intervention qui couvrent la santé, l’éducation, l’hygiène, l’eau, l’assainissement et la réponse aux catastrophes. Il a souligné que l’acceptabilité de la population est essentielle pour la réussite de leurs projets.

« Notre message passe, mais peut-être que c’est les canaux-là qui souvent posent problème, » a déclaré M. Bamogo, plaidant pour une meilleure diffusion de l’information au niveau communautaire.

Il a invité la population à s’informer activement sur l’organisation, en visitant le siège ou en consultant les plateformes en ligne.

PUDTR : vers l’achèvement des infrastructures

Le représentant du PUDTR, Joseph Zongo, a présenté le bilan des actions du programme dans la province du Boulkiemdé, et plus particulièrement dans la commune de Koudougou.

Le projet, qui a débuté en 2021 et doit s’achever en décembre 2025, a pour objectif de réaliser des infrastructures.

M. Zongo a souligné que le programme a atteint « presque 100% de réalisation » pour les infrastructures sanitaires et éducatives à l’échelle nationale, et 75% pour sa deuxième composante. Il a rappelé les défis restants, notamment la finalisation des pistes rurales en construction.

« Nous allons travailler à ce que ces pistes soient réalisées avec la qualité qu’il faut et surtout les terminer, » a-t-il affirmé, appelant à la collaboration de tous les acteurs pour atteindre les objectifs fixés avant la fin du projet.

L’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025

Le directeur provincial de l’Agriculture, Joseph Diendéré, a présenté un point détaillé sur la mise en œuvre de l’Offensive Agropastorale et Halieutique 2023-2025 dans le Boulkiemdé.

Ce plan national vise à atteindre la souveraineté alimentaire au Burkina Faso en se concentrant sur plusieurs filières prioritaires : le riz, le maïs, la pomme de terre, le poisson, la volaille, les petits ruminants, le blé et la mangue.

Les objectifs sont ambitieux, incluant la couverture de 100% des besoins en riz et maïs, la substitution des importations de pomme de terre et la création de 100 000 emplois décents.

Le plan, d’un coût de 592 milliards de FCFA, est financé à 46% par l’État et à 54% par le secteur privé.

Des appuis spécifiques pour le Boulkiemdé sont prévus, tels que l’aménagement de périmètres irrigués, la construction de forages à gros débits et l’installation d’unités d’élevage.

Ces initiatives visent à augmenter le PIB agricole, les revenus des populations et à créer des emplois pour les jeunes et les personnes déplacées internes (PDI).

Le haut-commissaire a conclu en réitérant son espoir de voir cette session renforcer « les bases d’une concertation dynamique et permanente entre les différents acteurs de développement ».

Mme Ouedraogo a également profité de l’occasion pour féliciter les organisateurs de la rencontre et remercier l’ensemble des partenaires, notamment la Croix-Rouge burkinabè et le PUDTR, pour l’appui constant.

Agence d’information du Burkina

