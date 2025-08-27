Burkina-Russie-Coopération-Culture

L’orchestre de la Présidence du Faso en visite au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou

Moscou (Russie), 27 août 2025 (AIB)-Sous la conduite du ministre en charge de la Culture, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, l’orchestre de la Présidence du Faso a visité hier mardi dans la matinée, le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l’une des plus prestigieuses institutions culturelles russe.

En séjour dans la capitale russe dans le cadre du Festival international de musique militaire Spasskaya Tower, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, et sa délégation ont découvert un haut lieu de la culture de la Fédération de Russie.

Il s’agit du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, une structure chargée d’histoire qui accueille 1 700 étudiants encadrés par 330 professeurs.

La délégation burkinabè a particulièrement apprécié la grande salle dédiée aux étudiants, qui fête cette année son 170e anniversaire.

« Nous avons eu de très bons échanges. Je pense que nous allons travailler avec l’ambassade de Russie au Burkina Faso pour mettre en place un programme qui permettrait à nos étudiants de bénéficier de bourses pour venir en stage », a indiqué le ministre Ouédraogo.

La directrice du Centre d’études de la musique du monde, Margarita Karatygina, a salué cette visite qui ouvre des perspectives de coopération entre le Conservatoire Tchaïkovski et le Conservatoire national des arts et métiers de la culture (CNAMC) du Burkina Faso.

Au terme de la visite et des échanges, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a réaffirmé l’ambition des plus hautes autorités du Burkina Faso, de faire de l’orchestre de la Présidence du Faso « un pool d’excellence ».

Agence d’information du Burkina