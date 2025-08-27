BURKINA-EDUCATION-CONVENTION-SIGNATURE

Burkina : Le CSC et le ministère de l’éducation de base scellent un partenariat pour l’opérationnalisation d’une radio scolaire

Ouagadougou, 27 août 2025 (AIB)- Le Ministère de l’éducation de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) et le Conseil supérieur de la communication (CSC) ont signé mercredi à Ouagadougou, une convention pour l’opérationnalisation d’une radio scolaire, un puissant moyen d’éducation et de développement du Burkina Faso, a constaté l’AIB.

« C’est une immense gratitude que je me tiens devant en ce jour mémorable, pour la signature de la convention qui lie le Ministère de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) à votre institution, le Conseil supérieur de la communication (CSC) », a déclaré le premier responsable du département en charge de l’éducation de base, Jacques Sosthène Dingara.

Pour M. Dingara, la nouvelle radio dénommée « Radio scolaire émettrice (RSE) » de fréquence 107. 4 FM constitue un canal de l’espoir pour des milliers d’élèves, d’enseignants, d’encadreurs pédagogiques, des parents d’élèves, des partenaires techniques et financiers de l’éducation et de toute la Nation burkinabè.

Le ministre en charge de l’Alphabétisation s’exprimait mercredi à Ouagadougou, dans les locaux du CSC, au cours d’une cérémonie de signature d’une convention entre son département et le « gendarme des médias » au Burkina.

Il a expliqué que la RSE, en tant qu’outil pédagogique de proximité, représente une réponse concrète aux besoins d’apprentissage des enfants déplacés internes, des élèves en zones rurales et ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pas accès à une éducation formelle.

« Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, sociaux, économiques, notre système éducatif se doit d’être innovant, inclusif, alternatif et résilient », a soutenu Jacques Sosthène Dingara.

Selon lui, grâce à cette collaboration, la RSE bénéficiera désormais d’un cadre légal et institutionnel lui permettant de diffuser des contenus éducatifs de qualité, adaptés aux programmes nationaux dans les langues nationales et officielles.

Le ministre Dingara a fait remarquer que cette radio sera un vecteur de savoir, de citoyenneté et de promotion de cohésion sociale tout en souhaitant que celle-ci soit la voix de l’espoir, de la dignité pour chaque enfant, encadreur pédagogique et pour toute communauté éducative.

Le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, s’est dit satisfait de la concrétisation d’un rêve, à savoir la naissance de la radio scolaire au niveau du MEBAPLN.

« En attribuant officiellement cette fréquence au ministère en charge de l’Enseignement de base, nous sommes convaincus d’avoir fait un choix juste et juste pour l’avenir de nos enfants », a-t-il dit.

D’après M. Ouédraogo, la convention qui vient d’être signée impose le respect par les stations de radiodiffusion du principe du pluralisme, de diversité des contenus de sorte à prendre en compte toutes les communautés linguistiques et sensibilités qui existent dans le pays.

A l’écouter, le CSC reste disponible pour accompagner le MEBAPLN pour faire de ce projet, une réussite.

Expérimentée dans les années 1967-1968, la radio scolaire voltaïque s’est positionnée comme un bureau de production pour soutenir, entre autres, l’enseignement pédagogique, favoriser l’apprentissage du français grâce à l’appui sonore.

