Littérature: Pr André Jules Ilboudo se questionne sur « la viande que nous mangeons »

Ouagadougou, 19 mars 2025-(AIB)-André Jules Ilboudo, professeur au département de biochimie et microbiologie de l’UFR/SVT, a dédicacé, mercredi, son premier ouvrage intitulé « La viande que nous mangeons ? ». Cette œuvre est le fruit d’une expertise approfondie visant à proposer des solutions durables pour la protection de la santé publique.

L’ouvrage met en lumière les pratiques déplorables en matière de manipulation, de conservation et de transport de la viande, et propose des recommandations pour améliorer la qualité de la viande consommée, a laissé entendre le Pr André Jules Ilboudo.

« Le choix des photos sur la page de couverture de l’œuvre n’est pas un hasard : elles prennent en compte la définition de la viande », a-t-il précisé.

Selon lui, le livre aborde plusieurs thématiques, notamment les opérations de première transformation des viandes, la qualité organoleptique, nutritionnelle et technologique de la viande, ainsi que les dangers et risques sanitaires liés à sa consommation.

Il traite également des aspects architecturaux, des aménagements et de l’hygiène des centres d’abattage, du processus technologique de transformation de la viande fraîche et de l’état de l’industrie de la viande au Burkina Faso.

M. Ilboudo a indiqué que son œuvre s’adresse aux étudiants des centres universitaires et des universités proposant des filières telles que la production animale, la production et santé animale, la technologie alimentaire et nutrition humaine, ainsi que la technologie alimentaire.

Le professeur a également mis en avant, dans son ouvrage, les conditions nécessaires pour obtenir une viande de qualité.

« Il faut s’assurer de la bonne santé de l’animal, procéder à l’inspection de la viande par les services vétérinaires et enfin refroidir la viande à 7°C pour éliminer les germes », a-t-il insisté.

Le Pr André Jules Ilboudo a averti que « si ces conditions ne sont pas réunies et qu’une mauvaise cuisson s’ajoute, le consommateur sera exposé à des problèmes alimentaires ».

Cet ouvrage de 300 pages est structuré en trois grandes parties traitées en neuf chapitres.

Il sera bientôt disponible au prix unitaire de 20 000 FCFA chez le Pr André Jules Ilboudo, à la librairie universitaire de l’université Joseph Ki-Zerbo, à la Librairie Presse Universitaire et à la Librairie Jeunesse Afrique.

Agence d’Information du Burkina