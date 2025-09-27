Les immergés du lycée municipal de Saaba offrent du ciment et du matériel à Faso Mêbo

Ouagadougou, 27 sept. 2025 (AIB)-Les immergés du lycée municipal de Saaba ont marqué leur passage par un acte de patriotisme, en offrant, le vendredi 26 septembre, une demi-tonne de ciment, 15 paquets d’eau, des paquets de café et de thé, 5 pelles, 10 truelles et 10 paires de gants à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Avant ce geste, les immergés ont visité le mémorial Thomas Sankara, où reposent le capitaine et ses douze compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Ils y ont découvert son bureau et revisité l’histoire de son combat pour le patriotisme, la solidarité et le civisme.

« Après cette visite, nous nous sommes jurés de toujours avoir en tête l’esprit patriotique et solidaire voulu par le capitaine Sankara », a confié Bama Esaïe Yitien, délégué en charge des garçons.

Selon lui, l’appui à Faso Mêbo traduit la volonté des immergés de contribuer à bâtir un Burkina prospère :

« C’est la terre que nos parents nous ont léguée. Pour qu’elle se développe, il faut que nous, les enfants de ce pays, nous nous levions pour la construire », a-t-il ajouté.

« Ce qui nous a poussés à poser cet acte, c’est l’amour inconditionnel que nous avons pour notre nation et notre esprit de patriotisme. Nous voulons montrer que ce que nous avons appris lors de l’immersion ne restera pas vain », a déclaré Mamboné Zeinab, déléguée en charge des filles.

Elle a invité la jeunesse burkinabè à se mobiliser davantage pour soutenir Faso Mêbo, une initiative portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Après la remise symbolique, les immergés ont participé aux travaux de construction, notamment à la fabrication et à la pose de pavés, pour marquer leur engagement à contribuer concrètement au développement national.

