Bobo-Dioulasso : L’IPDC initie une opération de nettoyage du cimetière militaire de Ouezzin-ville

Bobo-Dioulasso, 27 sept. 2025 (AIB)-La coordination de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), relevant du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), a organisé, samedi, une opération de nettoyage du cimetière militaire de Ouezzin-ville. L’activité vise à promouvoir le civisme, la citoyenneté et l’engagement patriotique à travers un acte de respect et de solidarité nationale.

Dès les premières heures de la matinée, une forte mobilisation de volontaires, composée des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que de civils, s’est réunie dans l’enceinte du cimetière militaire. L’objectif était clair : redonner de la propreté à ce lieu de mémoire.

Le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Yiyé Sondo, a procédé au lancement officiel de l’opération. Selon lui, il s’agissait de concrétiser, par des actions tangibles, les valeurs prônées lors des conférences publiques organisées dans les régions.

« Nous sommes venus ce matin pour rendre concrets tout ce qui a été enseigné, notamment le civisme, la citoyenneté et surtout le patriotisme. Chaque Burkinabè doit comprendre qu’un long chemin a été parcouru pour que nous soyons toujours là », a-t-il indiqué.

M. Sondo a insisté sur l’importance de se souvenir de ceux qui ont combattu pour la patrie.

« Nous sommes ici pour leur rendre hommage. Madame la gouverneure a souhaité que nous soyons présents, et cette démarche ne sera pas la dernière », a-t-il poursuivi.

Pour le commandant de la deuxième région militaire, le lieutenant-colonel Lassané Porgo, l’initiative dépasse le cadre d’une simple action de salubrité :

« C’est honorer la mémoire de ces vaillants combattants qui ont lutté pour libérer le grand Ouest et tout le Burkina. Nous sommes fiers que la population se mobilise pour rendre propre ce lieu chargé d’histoire. De telles actions nous motivent, en tant que militaires, car elles traduisent la reconnaissance des populations », a-t-il affirmé.

Le coordonnateur technique de l’IPDC, Dominique Konombo, a, pour sa part, rappelé que les conférences publiques avaient permis aux participants de s’engager en faveur du civisme et du patriotisme.

« Il était important de concrétiser ces engagements par un acte salutaire tel que le nettoyage du cimetière militaire de Ouezzin-ville. Nous sommes doublement satisfaits : d’une part, par la forte mobilisation, et d’autre part, par la participation conjointe des FDS et des populations civiles », a-t-il souligné.

Organisée en marge de la conférence publique du Guiriko sur les valeurs de citoyenneté, de civisme et d’engagement patriotique, cette opération s’est tenue en collaboration avec la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix.

Agence d’information du Burkina

AB/ata