Léo : Le Chef de canton équipe les forces combattantes pour soutenir l’offensive sécuritaire

Léo, 27 septembre 2025 (AIB)-Un important lot de matériel a été remis samedi aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) par Sa Majesté Lio-Pio Dan-Zwè, Chef de canton de Léo. Cette cérémonie de soutien, placée sous le patronage du ministre de la Justice, Edasso Rodrigues Bayala, s’inscrit dans le cadre de l’initiative présidentielle pour la reconquête du territoire et vise à renforcer les capacités logistiques des combattants engagés dans la province de la Sissili.

D’une valeur estimée à plus de 25 millions de FCFA, ce don destiné au théâtre d’opérations dans la Sissili se compose notamment de 25 motos tout-terrain, de 14 postes de communication, de 150 sacs de 25 kg de riz, de 80 bidons d’huile de 5 litres, de 500 000 FCFA pour le carburant et de 2 millions pour le fonds de soutien patriotique.

Concrètement, les motos doivent permettre aux unités de patrouiller plus efficacement dans les zones difficiles d’accès, d’améliorer leur rapidité d’intervention et de désenclaver les villages isolés. Les vivres, quant à eux, visent à soutenir l’endurance des combattants lors de leurs missions.

Dans son allocution, Sa Majesté Lio-Pio Dan-Zwè a situé son action dans la droite ligne de la mobilisation générale prônée par le gouvernement.

« À l’appel du Capitaine Ibrahim Traoré, les populations de la Sissili ont mobilisé ce qu’elles peuvent pour soutenir l’effort de paix, ce qui témoigne de leur engagement pour la cause nationale », a-t-il déclaré, soulignant son soutien au Chef de l’État. Cette initiative illustre le rôle pivot des chefs traditionnels dans la cohésion sociale et le soutien à l’effort de guerre.

« Nous sommes tous là par conscience nationale, pour notre Patrie, nous sommes là pour pouvoir soutenir notre sauveur Ibrahim Traoré… Aujourd’hui, nos ennemis sont devenus les lapins et les populations burkinabè sont devenues des chasseurs », a renchéri le Po-pê, venu soutenir « son frère » Lio-Pio.

La cérémonie a été marquée par la présence d’un parterre d’autorités administratives, militaires et coutumières. Cette assemblée, comprenant le gouverneur de la région du Centre-Ouest, le haut-commissaire de la Sissili, des autorités militaires et paramilitaires, ainsi que d’autres chefs traditionnels dont le Po-pê et le Naaba de Koudougou, incarne l’approche « toute la nation est au front » défendue par le gouvernement.

Pour les bénéficiaires, ce don dépasse le simple transfert de matériel. Un combattant présent sur place, sous couvert d’anonymat, a confié : « Ces motos sont comme des jambes neuves pour nos unités. Dans une province comme la Sissili, la mobilité est synonyme de vie. Le riz, c’est la force morale de nos hommes. Cela montre que derrière nous, tout un peuple se tient. »

Au-delà de l’aspect matériel, l’événement envoie un signal politique fort de convergence entre l’État et les structures traditionnelles.

Le ministre Rodrigue Edasso Bayala a salué ce geste « symbolique » qui démontre que « les forces combattantes ont derrière elles la population et les notabilités coutumières ». Le Chef de canton a, pour sa part, lancé un appel pour de nouveaux appuis, notamment des drones pour la surveillance de la province.

Agence d’information du Burkina

BAN/ata