Les citoyens sont forcés à participer à l’euro-référendum lors des élections en Moldavie

CHISINAU, 20 octobre. /TASS/. Les représentants du Parti Action et Solidarité (PAS) au pouvoir forcent les citoyens dans les bureaux de vote à participer contre leur volonté au référendum sur l’adhésion à l’UE. C’est ce qu’a rapporté l’ancien premier ministre et candidat à la présdience Ion Chicu.

« Dans tout le pays, des collègues nous informent que les représentants du PAS dans les bureaux de vote obligent les citoyens à prendre le bulletin pour le référendum. C’est une violation flagrante », a écrit M. Chicu sur sa chaîne Telegram. Il a appelé les électeurs à ne pas avoir peur des autorités.

L’élection présidentielle moldave a lieu le 20 octobre. À la même date, sur l’initiative de la présidente sortante Maia Sandu, un référendum a lieu, au cours duquel les citoyens pourront se prononcer sur l’adhésion du pays à l’Union européenne. Les partis d’opposition et les représentants de la société civile ont critiqué les projets de Mme Sandu de combiner l’élection avec un plébiscite. Ils l’ont accusée de vouloir utiliser le référendum pour freiner la baisse de popularité de la présidente et du parti au pouvoir, dans un contexte de grave crise économique et de manifestations de l’opposition.

Avec TASS