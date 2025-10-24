Les Burkinabè de l’extérieur profitent de l’image de marque du Président Ibrahim Traoré, selon Christophe Kourita Lankoandé

Italie/Trévise, 22 octobre 2025 (AIB)-Les actions de souveraineté, de patriotisme et de développement endogène posées par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, font que les Burkinabè de la diaspora sont davantage appréciés partout dans leurs communautés d’accueil, a affirmé Christophe Kourita Lankoandé, délégué du Haut Conseil des Burkinabède Triveneto (Trois régions Italie-Nord) en Italie.

« Pour être honnête, nous, qui vivons à l’extérieur, savourons davantage le patriotisme du capitaine Ibrahim Traoré que ceux qui se trouvent au Burkina Faso. Pour illustrer cela, je me souviens qu’en juillet 2024, alors que je passais deux semaines de vacances à Bruxelles, je me suis rendu dans un service pour me renseigner sur une formation professionnelle pour mon fils. Lors de ma rencontre avec le chef de service, j’étais vêtu d’un maillot du Burkina Faso. Lorsqu’il m’a vu, il a crié ‘Ibrahim Traoré’. Ce qui m’a un peu surpris (rire). Il a ensuite dit : ‘Tout le monde debout, debout, debout.’ Et là, tous les employés, y compris les Européens, se sont levés », raconte Christophe Kourita Lankoandé, de Triveneto (Trois régions Italie-Nord) en Italie.

M. Lankoandé précise que le chef de service a exprimé sa fierté à propos du capitaine Ibrahim Traoré : « Pour nous, c’est une fierté immense de savoir que nous venons du Burkina Faso, un pays où ce génie est en train de transformer les choses pour l’Afrique. C’est une fierté incommensurable », affirme-t-il.

Christophe Kourita Lankoandé ajoute que de nombreuses personnes vivant à l’extérieur aspirent à obtenir la nationalité burkinabè.

Il en profite pour appeler tous les acteurs culturels et économiques à soutenir les initiatives du président Ibrahim Traoré : « La meilleure manière de soutenir le président Traoré, c’est de promouvoir ses initiatives, telles que la culture de la paix, le Fonds de soutien patriotique, Faso Mêbo, APEC, et autres. Il est incohérent de dire que l’on soutient le président Traoré tout en négligeant ces projets », déclare M. Lankoandé.

Enfin, Christophe Kourita Lankoandé annonce son engagement à contribuer à la mise en œuvre de ces initiatives, précisant qu’il prévoit de fournir, au nom de sa circonscription, 30 tonnes de ciment pour le projet Faso Mêbo dans un avenir proche.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

