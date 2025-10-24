Bobo-Dioulasso : Une voiture percutée par un train, le conducteur décède à l’hôpital

Bobo-Dioulasso, 23 octobre 2025 (AIB)-Un véhicule qui tentait de traverser la voie ferrée, s’est immobilisé sur le passage du train avant d’être violemment percuté. Le conducteur du véhicule a rendu l’âme à l’hôpital, a appris l’AIB auprès de sa famille.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer la victime vers le Centre hospitalier universitaire Souro Sanou. Le conducteur, seul occupant du véhicule, a malheureusement succombé à l’hôpital quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

La police était également sur les lieux pour le constat d’usage.

Selon des témoignages recueillis, le véhicule accidenté venait d’être acheté depuis moins de dix jours.

Pour rappel, un incident similaire s’était produit le 17 novembre 2024 au passage à niveau de la SIFA, non loin du commissariat de Konsa.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata Photos: Tous droits réservés