Mouhoun/Jubilé des 25 ans du diocèse de Dédougou : Mgr Prosper Ky présente les enjeux

Dédougou, 19 nov. 2025 (AIB)-L’Evêque du diocèse de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, entouré de son conseil, a animé, le mercredi 19 novembre 2025 à Dédougou, une conférence de presse sur les festivités du jubilé des 25 ans du diocèse et de l’ordination presbytérale de cinq nouveaux prêtres prévus le dimanche 23 novembre 2025. Il a exposé le sens spirituel, pastoral et historique de cet anniversaire, placé sous le thème : « Église-Famille de Dieu à Dédougou, en marches jubilaires et à l’exemple de Dii Alfred, sois ferment de communion et témoin de la mission du Christ ».

Érigé le 14 avril 2000 par le pape Jean-Paul II, dans un contexte marqué par le jubilé des 2000 ans du christianisme et le centenaire de l’évangélisation au Burkina Faso, le diocèse de Dédougou célèbre en cette année 2025 ses 25 ans d’existence.

Pour l’Evêque du diocèse de Dédougou, Mgr Prosper Bonaventure Ky, le jubilé représente un un temps privilégié pour relire l’histoire, rendre grâce et ouvrir de nouvelles perspectives pastorales.

Il a rendu un hommage particulier aux pionniers de l’évangélisation, aux pasteurs, religieux, religieuses, catéchistes et fidèles laïcs qui ont contribué à bâtir l’église locale, sans oublier les familles ayant cédé des terres pour l’implantation des structures ecclésiales.

Sur le plan spirituel, l’évêque a rappelé que le jubilé est un appel à la conversion, à la louange et à la reconnaissance.

« Pour 25 ans de grâces, il est normal de rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits », a affirmé Mgr Ky.

Il a insisté sur la nécessité de se laisser renouveler par l’Esprit et d’avancer avec fidélité dans la mission confiée à l’Église.

L’évêque de Dédougou, a également souligné l’importance de renforcer la mission évangélisatrice et les œuvres de développement humain intégral, notamment dans les domaines social, éducatif et pastoral.

Les activités marquant le jubilé comprendront des conférences sur le sens de cet anniversaire, une relecture historique de la croissance du diocèse, une restitution de l’enquête menée sur les 25 ans et une réflexion prospective sur l’auto-prise en charge et l’élargissement des structures pastorales tout cela en corrélation avec le futur plan pastoral diocésain.

Le vicaire général, a précisé que ces communications permettront de revisiter les moments forts de la vie diocésaine, marqués par la création de nouvelles paroisses, l’augmentation du nombre de fidèles et l’expansion des œuvres sociales.

Il sera présenté au cours des conférences, une communication sur la présentation de la bâtisse de la nouvelle cathédrale et la stratégie de mobilisation des ressources pour sa réalisation.

Des activités culturelles et de réjouissance ainsi que des œuvres de charité sont également au programme des festivités telle une journée des communautés, une rue marchande et des dons envers deux structures de la ville de Dédougou et cela avec l’implication des laïcs.

Un arbre du jubilé sera planté dans la cour de la cathédrale et selon l’Evêque, «après ce grand jubilé, des mini jubilés seront organisés dans les paroisses et connaîtront de plantation d’un arbre du jubilé».

Abordant les préoccupations sécuritaires exprimées par les journalistes, Mgr Bonaventure Ky, a rassuré que le diocèse travaille en étroite collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’avec les services d’ordre internes.

Les différents sites d’hébergement des délégations paroissiales ont été identifiés et seront sécurisés.

« Grâce à Dieu, la situation s’améliore dans la zone, et nous prions pour que la paix s’affermisse davantage », a-t-il déclaré en saluant la bravoure des forces combattantes.

L’évêque est également revenu sur l’impact de l’insécurité sur la vie pastorale, rappelant la fermeture temporaire de certaines paroisses et la nomination d’administrateurs pour assurer la prise en charge spirituelle des déplacés internes et le lien avec les communautés restées dans les villages.

Il a aussi évoqué l’avancée de la cause de béatification du catéchiste martyr Alfred Diban, désormais en phase romaine et considérée comme l’une des plus avancées du pays.

