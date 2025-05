BURKINA-LERABA-DRAPEAU-POPULATION-MONTEE

Léraba : Le Haut-commissaire invite les populations à être des porte-étendards de la destination Burkina Faso

Sindou, 8 mai 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a invité les populations, le jeudi 08 avril 2025, à être des porte-étendards de la destination Burkina Faso, lors de la 20e étape de la montée des couleurs nationales à Sindou.

C’est depuis le 09 juin 2022 qu’il est organisé la 1ère édition de la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales dans les services et structures publics et parapublics dans la Léraba.

Cette 20e étape est célébrée ce jeudi 08 mai 2025 dans le contexte de commémoration du « mois du patrimoine Burkinabè », dont les activités ont été officiellement lancées par le premier ministre le 17 avril dernier à Bobo-Dioulasso sous le thème : « Patrimoine culturel et développement économique ».

Etant donné que la célébration de ce mois se déroule concomitamment avec la journée des coutumes et traditions le 15 mai prochain, le Haut-commissaire de la province, Yacouba Sawadogo, a invité chacun des populations à être des porte-étendards de la destination Burkina Faso.

Il les a également exhortés à découvrir ou faire découvrir les sites historiques comme a souhaité le président du Faso à travers son message livré par le premier ministre à Bobo Dioulasso.

M. Sawadogo a félicité la représentante provinciale du Fond d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF), Yamfissa Karama, d’avoir réussir le pari de l’organisation de cette 20e édition.

C’est la direction provinciale des Sports et des loisirs d’organiser la prochaine montée des couleurs le jeudi 05 juin 2025.

