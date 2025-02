BURKINA -LERABA-MINE-POPULATION-AGRICULTURE

Léraba : La société minière Wahgnion Gold opérations offre des vivres à plus de 120 PDI

Sindou, 10 fév. 2025 (AIB)- Le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Niankorodougou, Salif Nadembéga, a présidé, le dimanche 9 février 2025, la remise de 33 sacs de maïs de 100kg et 22 sacs du riz de 25 kg, issus de la récolte sur des terres réhabilitées par la société minière Wahgnion Gold opérations, au profit de plus de 120 Personnes déplacées internes (PDI).

Revaloriser les terres détruites au cours des opérations d’exploitation minières, est l’un des objectifs majeurs que la société minière Wahgnion Gold opérations (WGO) tient à réaliser à Niankorodougou, commune rurale située à 30 km au sud de Sindou.

Sur plus de 3 ha de terres réhabilitées, ce sont 0,5 ha de surfaces qui ont été emblavées de riz, 2,1 ha en maïs et le reste pour faire le reboisement d’alignement et de la production d’oseille, de gombo et de haricots.

Ces opérations ont permis le dimanche, à WGO d’offrir officiellement, le dimanche 9 février 2025, 33 sacs de maïs de 100 kg et 22 sacs de riz de 25kg à plus de 120 PDI vivants dans la commune rurale de Niankorodougou.

Certaines fosses sont réaménagées pour l’agriculture, d’autres pour la pisciculture et selon le protocole de sécurité de la mine, la pêche est déjà ouverte officiellement depuis le 07 décembre 2024.

Le représentant du directeur général de Wahgnion Gold, Bebouaba Lompo, a rassuré de la consommation de ces spéculations, car des échantillons ont été envoyés et examinés au Laboratoire national de santé publique (LNBTP) avant le début de la consommation.

« Notre volonté est de rendre vivable la terre exploitée par la mine après sa fermeture », a indiqué M. Lompo.

Le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Niankorodougou, Salif Nadembéga, a remercié la mine pour le geste et a invité les uns et les autres à emboîter leur pas afin de promouvoir la cohésion sociale, le dialogue et le vivre ensemble.

Tout comme le point focal des PDI, Daouda Kafando, le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire de la Léraba, Ousmane Ouédraogo, s’est réjoui du geste de la société WGO à l’endroit de ses filleuls.

La société minière Wahgnion Gold opérations appartient désormais à l’Etat depuis le mois d’août 2024.

Massadiami KARAMA