BURKINA – SOCIÉTÉ – DÉCÈS – ÉMIR DE DJIBO

L’Émir de Djibo sera inhumé le jeudi 20 novembre 2025

Ouagadougou, 19 nov. 2025 (AIB) – Décédé le mardi 18 novembre 2025 à Ouagadougou des suites de maladie, l’Émir de Djibo sera inhumé le jeudi 20 novembre 2025 dans sa ville natale, Djibo, selon un communiqué de la famille royale.

La dépouille mortelle du dignitaire sera transférée le même jour à Djibo. La levée du corps est prévue à 13h à la morgue de l’hôpital de Bogodogo, avant le départ pour son canton et l’inhumation.

Depuis l’annonce de son décès, le canton de Djibo est plongé dans la tristesse.

Figure majeure du Djelgodji, l’Émir, intronisé en 1987 après son père, a dirigé la chefferie traditionnelle pendant près de quatre décennies, avec sagesse, sérénité et disponibilité.

Plusieurs générations ont grandi sous son autorité, marquée par le dialogue, la cohésion sociale et l’attachement aux valeurs du terroir.

L’illustre disparu a également siégé à l’Assemblée nationale au compte de la province du Soum.