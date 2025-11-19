FOOT-BFA-MAR-SPORT-DISTINCTION-CAF-AWARDS2025

CAF Awards 2025: le Marocain Achraf Hakimi élu à Rabat, ballon d’or africain

Ouagadougou, 19 Nov. 2025 (AIB)-Le défenseur droit marocain évoluant au Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été élu mercredi soir à Rabat, ballon d’or africain devant l’Egyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhèn.

Le titre de champion d’Europe (Ligue des champions) remporté cette année avec le Paris Saint-Germain et les grosses performances des Lions de l’Atlas dans les différentes compétitions ont beaucoup pesé sur le choix du latéral droit marocain Hakimi. Il succède au Nigérian Loukman Adémola, vainqueur l’année dernière.

Plusieurs autres distinctions ont été attribuées dans la capitale marocaine aux meilleurs acteurs du football africain en homme et en dame.

Le ballon d’or africain organisé chaque année par la Confédération africaine de football (CAF) est la plus grande distinction individuelle de l’instance suprême du football africain, aux joueurs africains qui se sont les mieux distingués au cours d’une saison.

Agence d’information du Burkina

As/ata