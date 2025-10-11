Burkina/Engagement citoyen : la Gendarmerie nationale assainit le lycée Nelson Mandela

Ouagadougou, 11 octobre 2025 (AIB)-Dans le cadre de la 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la Gendarmerie nationale a mené, ce samedi à Ouagadougou, une vaste opération de salubrité au lycée Nelson Mandela, afin d’inculquer aux élèves les valeurs de patriotisme et de civisme à travers l’exemple.

« Ces travaux consistent à montrer aux plus jeunes comme aux anciens que la participation citoyenne est une activité normale et fort louable. Notre ville était très sale, mais aujourd’hui, tout le monde est fier d’arpenter les ruelles et les voies de la cité, ce qui constitue une fierté nationale », a déclaré le chef d’État-major de la Gendarmerie, le colonel Kouagri Natama.

Selon lui, cette initiative vise à renforcer l’esprit d’engagement physique et citoyen dans le cadre de l’initiative présidentielle, afin qu’elle devienne un réflexe pour tous les Burkinabè.

Le colonel Natama a également annoncé la réhabilitation du mât du drapeau du lycée, « pour que les élèves aient du plaisir à hisser le drapeau, symbole de notre identité commune et de notre patrimoine national ».

« Nous voulons marquer ces jeunes par le bon exemple, car les enfants imitent ce que nous faisons. Nous voulons semer en eux l’esprit de patriotisme et de citoyenneté », a-t-il ajouté.

Le chef d’État-major de la Gendarmerie a par ailleurs réaffirmé l’engagement de son institution à poursuivre ces actions citoyennes : « Partout où cette activité de civisme sera nécessaire, la Gendarmerie s’organisera pour donner l’exemple et accompagner les services concernés. »

De son côté, le proviseur du lycée Nelson Mandela, Adama Zanté, a salué cette initiative qui, selon lui, contribue à offrir aux élèves un cadre d’apprentissage sain et agréable. « La Gendarmerie est un partenaire. Nous montons les couleurs ensemble et, dans les situations de désordre, nous faisons appel à elle pour rétablir la discipline », a-t-il précisé.

« C’est une fierté de voir que l’armée, au-delà du combat qu’elle mène au front, est aussi aux côtés du peuple pour des actions de salubrité », a-t-il poursuivi.

Les travaux de nettoyage se poursuivront le lundi 13 octobre 2025 avec la participation de l’ensemble des élèves et du personnel éducatif.

La 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne se tient du 2 au 16 octobre 2025 sur l’ensemble du territoire national.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

FT/ata