Le PAM réaffirme son engagement à accompagner le Burkina vers la souveraineté alimentaire

New York, 26 septembre 2025 (AIB)-Le directeur exécutif adjoint et directeur de l’administration générale du Programme alimentaire mondial (PAM), Carl Skau, a assuré vendredi à New York que son institution continuera d’appuyer le Burkina Faso dans ses efforts pour atteindre la souveraineté alimentaire, malgré la réduction de ses ressources budgétaires.

Reçu en audience par le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, Carl Skau a indiqué que le PAM entend « mobiliser davantage de ressources » et s’aligner sur les priorités fixées par le gouvernement burkinabè.

« Nous allons continuer à travailler pour que les populations qui sont actuellement dans des difficultés, soit sur le plan sécuritaire, soit sur le plan humanitaire, puissent avoir de l’aide et devenir autonomes sur le plan alimentaire », a-t-il affirmé.

Le responsable du PAM a également souligné que les crises internationales, notamment en Ukraine, à Gaza et ailleurs, pèsent sur les financements, mais que son organisation entend rester aux côtés du Burkina Faso pour « trouver des solutions durables aux défis humanitaires et alimentaires ».

