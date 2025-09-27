Ganzourgou : Inauguration de la veille citoyenne à Koankin

Koankin, 27 septembre 2025 (AIB)-L’Association des jeunes pour le développement de Koankin (ADJK) va inaugurer ce samedi, le rond-point Capitaine Ibrahim Traoré.

La cérémonie est placée sous le patronage de Sa Majesté le Naba Tanga 2 de Nédogo et le vice-patronage de M. Diébalé Tiemtoré. Elle est parrainée par M. Ismaël Sawadogo, accompagné des co-parrains Louis Yaogo et Ablassé Athanase Yaogo.

Les autorités sont attendues sur les lieux pour donner le coup d’envoi officiel de la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

MS/ata

Plus d’information à venir